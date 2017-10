Les fans le lui ont demandé et Annie Blanchard les a écoutés

«Les gens me demandaient souvent de reprendre ce concept avec des chansons francophones. Et c’est le public qui achète nos albums et qui est là pour nous, alors pourquoi ne pas les écouter?» avance la chanteuse, rencontrée à la première de la revue musicale Britishow, au Théâtre St-Denis, jeudi soir.

Depuis vendredi, donc, Annie Blanchard épluche les répertoires de Patrick Norman, Édith Butler et autres Zachary Richard pour dénicher les pièces qui figureront sur son prochain album, attendu l’an prochain.

«Comme pour Those Were the Days, je vais me concentrer sur les années 1970. Et c’est une décennie où il y a eu tellement de bonnes chansons folk et country, tant au Québec qu’au Nouveau-Brunswick», souligne-t-elle.