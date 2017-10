Urashev s'éveille et les Remparts gagnent

Philipp Kurashev n’avait pas marqué de but à ses six derniers matchs et sa soirée de travail face l’Océanic de Rimouski s’annonçait à nouveau sans histoire.

En fin de troisième période, le Russe de la Suisse a brisé une égalité (1-1) en battant le gardien Colten Ellis à l’aide d’un lancer des poignets dans la partie supérieure et les Remparts de Québec ont battu les Rimouskois par 3-1, devant 7590 spectateurs au Centre Vidéotron.

«Ça fait du bien de compter et d’aider l’équipe à gagner. Je suis très heureux», a dit Kurashev.

Les Remparts, abonnés depuis quelques semaines au sommet du classement général de la LHJMQ, renoueront avec leurs rivaux du Bas-Saint-Laurent dimanche après-midi au Colisée Financière Sun Life.

«Ce fut un bon match, serré jusqu’à la fin. Les Remparts accordent peu de chances de compter et ce fut difficile de se rendre jusqu’à (Dereck) Baribeau. Même si le nombre de lancers officiels ne concorde pas avec les nôtres, on est trop resté en périphérie en 2e période», a analysé l’entraineur des Bleus Serge Beausoleil.

«Nos défenseurs ont effectué un job incroyable et ils ont beaucoup facilité mon travail», a dit Baribeau.

Trios remaniés

Jérémy Laframboise et Matthew Boucher ont enfilé les autres buts des vainqueurs qui ont bonifié leur fiche saisonnière à 8-1.

Un bilan compilé malgré les récentes performances tièdes des membres de leurs deux premiers trios. Des unités que Philippe Boucher avait remaniées avant le match.

«En ramenant Matthew (Boucher) au centre et Kurashev à l’aile, on cherche à enlever de la pression à Philipp. Il a bien joué ce soir et j’espère que cela (un but) va le relancer.»

Trouver des bibittes

La séquence active de 0 en 16 en avantages numériques lors des trois derniers matchs soulève de légères inquiétudes. «Je vais prendre une partie de la responsabilité. J’ai adoré nos patterns, même si on va travailler là-dessus à l’entrainement.

Mais, on ne s’arrachera pas les cheveux de la tête», a badiné Boucher.

En deux lignes