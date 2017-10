NaVorro Bowman quitte les 49ers

Les 49ers de San Francisco ont libéré le secondeur NaVorro Bowman, vendredi.

L’athlète de 29 ans était insatisfait de son temps de jeu cette saison, lui qui a vu Brock Coyle le devancer dans la hiérarchie.

«Kyle [Shanahan, l’entraîneur-chef] et moi avons rencontré NaVorro jeudi soir et à la suite de notre conversation, il était clair que c’était mieux pour lui et pour l’équipe de prendre des directions différentes», a mentionné le directeur général John Lynch dans un communiqué.

Après avoir raté la saison 2014 en raison de blessures, Bowman a dominé le circuit l’année suivante avec 154 plaqués.

En huit saisons avec le club californien, celui qui a été invité au Pro Bowl à trois reprises a totalisé 808 plaqués, 12,5 sacs et quatre interceptions.