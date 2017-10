Pas de barrières anti-suicide avant un an pour le pont Pierre-Laporte

Le pont Pierre-Laporte ne sera pas équipé de nouvelles barrières anti-suicide avant au moins un an, selon un appel d’offres publié par le ministère des Transports au lendemain de l’incident qui a paralysé le pont durant de longues heures cette semaine.

Le ministère des Transports (MTQ) a lancé jeudi un appel d’offres pour la réalisation des « plans et devis » des futures barrières dissuasives du pont Pierre-Laporte.

Alors que le ministère indiquait la veille ne pas avoir encore d’échéancier pour ce projet, on apprend dans le document que cette première étape devra être livrée pour octobre 2018. Ce qui laisse croire que les barrières pourraient faire leur apparition dans les mois suivants.

« Quand on aura les plans et devis, on pourra à ce moment aller en appel d’offres pour que les entrepreneurs fassent leurs propositions. On aura une meilleure idée à ce moment-là de l’échéancier de réalisation des travaux », explique le porte-parole du MTQ Guillaume Paradis à propos des étapes à suivre. Le projet apparaissait dans la programmation de travaux 2017-2019 du ministère, ce qui laisse jusqu’au 1er avril 2019 pour la mise en œuvre du projet.

D’autre part, M. Paradis assure que la publication de l’appel d’offres une journée à peine après qu’un jeune homme eut paralysé la circulation durant plusieurs heures en grimpant dans la structure du pont « relève strictement du hasard ». Le projet est effectivement déjà en marche depuis un moment déjà et viendra compléter le travail débuté en 2012 avec l’installation des premières barrières.

« On avait déjà des clôtures dissuasives à certains endroits pour sécuriser l’accès à la structure, donc pour empêcher que les gens montent sur les câbles. Malheureusement, ce n’est pas infaillible [...] Maintenant, ce qu’on veut faire, c’est installer une barrière tout le long du tablier du pont », précise le porte-parole.