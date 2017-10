Personne n'arrive à s'entendre sur la couleur de cette chaussure

Vous vous souvenez de la fameuse robe qui a soulevé la zizanie dans le monde?

Certains voyaient la robe blanc et doré et d'autres bleu et noir et chacun était convaincu d'avoir raison.

Il semble que le débat sans fin «de quelle couleur est cet objet» vient de refaire surface sous forme de cette chaussure. D'un côté, des internautes voient l'espadrille grise avec des lacets et détails turquoise, tandis que d'autres sont certains que le soulier est en fait rose avec des détails et lacets blancs.

Twitter - @TFILDOLANS

Sondage De quelle couleur est ce soulier? Rose et blanc, pas de doute Voyons! Gris et turquoise! Partagez votre résultat sur Facebook

Le mystère a été rapidement résolu puisque ce modèle de Vans ne serait pas disponible dans les teintes de gris et turquoise.

it’s originally pink & white, the flash & bad quality camera is what makes appear teal & grey or pink & white. here’s the original: pic.twitter.com/oyXEZapJAr — ً (@staruins) 11 octobre 2017

De plus, une photo corrigée de la chaussure montre plus clairement les couleurs originales, rose et blanc. Le débat est donc clos!