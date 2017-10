Plaisirs de la table, plaisirs de l’esprit

Je ne connais pas personnellement Normand Baillargeon. Professeur de philosophie pendant 20 ans, ardent défenseur de l’éducation, il est aussi un homme engagé dans le combat social. Grand ami du défunt Charb qui fut lâchement assassiné dans les locaux de Charlie Hebdo, l’ami Baillargeon signa : Un petit cours d’autodéfense intellectuelle (Lux éditeur) avec les illustrations du disparu. Être philosophie ne signifie pas pour autant s’éloigner des plaisirs de la table, et c’est en écoutant une émission de Ricardo qu’il eut en partie l’Idée de concevoir ce livre.

À la table des philosophes

Pendant un repas, de quoi est-il question ? De la mauvaise gestion du gouvernement, des cônes orange, du système de santé plus lourd que jamais, mais aussi, de ce qu’il y a dans notre assiette, sans que cela ne devienne un diner de cons ! dans la catégorie des beaux livres, mais sans ruiner votre portefeuille, ce livre richement illustré apportera réconfort à votre esprit et votre panse. Que vous mangiez local ou international, que le végétarisme soit votre mode de vie, où, de quoi l’alimentation sera-t-elle faite, les sujets ne manquent pas comme les argumentations . De Planton à Condorcet, et de Socrate à Aristote, la table comme la manière de se nourrir, pourquoi et comment, sans oublier la gourmandise et les régimes sont autant de sujets d’actualité. Avec des citations, des pensées, des lectures suggérées et sujets de conversations : « la faim justifie-t-elle les moyens, Peut-ton manger sainement à un prix raisonnable », vous voilà armez (de votre fourchette) pour que les repas entre amis soient aussi spirituels que gustatives.

De quelques petites recettes, aux doux mots du grand Brillant –Savarin et cette citation de Coluche : « Moi je fais deux régimes en même temps parce qu’avec un seul, je n’avais pas assez à manger », nous vous souhaitons bon appétit.