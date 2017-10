Pont de Québec: le fédéral et le CN en «discussions intenses»

Le dossier de la peinture du pont de Québec fait l’objet de «discussions bilatérales sérieuses et intenses» entre le gouvernement fédéral et l’actuel propriétaire de la structure, le Canadien National, a confirmé vendredi le ministre Jean-Yves Duclos.

Précisant que l'objectif était de trouver «une solution à long terme», celui-ci s’est toutefois gardé de dire si les pourparlers portaient sur une reprise du pont par le fédéral, comme l’avait évoqué à la fin du mois d’août le ministre François Blais.

Le ministre a admis que le fédéral pourrait devoir allonger plus que la somme qu’il avait initialement mise sur la table. «Cette solution à long terme du dossier va probablement nécessiter plus que 75 millions de la part du gouvernement canadien, mais tout ça doit se faire de manière intelligente. Des discussions de cette importance-là, on ne discute pas sur la place publique», a-t-il mentionné.

«Il y a plusieurs options qui sont envisagées, et il y en a certaines sur lesquelles on travaille plus activement (...). C’est un travail qui progresse bien, on espère avoir des choses à dire plus concrètes prochainement», a-t-il indiqué aux côtés du député Joël Lightbound dans une rencontre avec les médias pour dresser le bilan des deux premières années du gouvernement libéral.

Netflix et équité fiscale

Sur le plan économique, les élus libéraux ont défendu l’entente de leur collègue Mélanie Joly avec Netflix, qui n’aura pas à percevoir de taxes de vente, tout en se disant «à l’écoute» des inquiétudes du milieu des affaires, dont celles de l’entrepreneur de Québec Peter Simons.

«Il n’y avait pas de plan immédiat pour imposer Netflix parce que ce n’était pas quelque chose qui était immédiatement facile à faire dans le contexte fiscal que l’on a présentement», a expliqué Jean-Yves Duclos. À ses côtés, le député Joël Lightbound a vanté les réinvestissements importants de son gouvernement en culture.

Par ailleurs, les libéraux ont estimé que plusieurs politiques gouvernementales avaient été bénéfiques pour la région de Québec, citant notamment des baisses d’impôts pour la classe moyenne et l’allocation pour les enfants. De plus, ils ont calculé que quelque 600 millions de dollars avaient été annoncés en investissements dans les infrastructures à Québec depuis deux ans.