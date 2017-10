[QUIZ] Voyez comment votre vendredi 13 se terminera en répondant à ces 5 questions

Quiz

Je fige et je crie

J'ai la chienne et je me cache

Quel style vous correspond le plus?

Un jeans et un t-shirt

Une jolie robe fleurie et des talons hauts

Une tenue de sport et des espadrilles

Une veste de laine et des leggings

Vous êtes à un party et vous ne connaissez personne. Que faites-vous?

Je m'enferme dans une chambre et je me pars un film

Après un petit verre, je me mets à me faire de nouveaux amis

Un ours polaire

Wonder Woman

Poupée hantée

Film d'horreur

Séance de spiritisme

Rester à la maison

Esprit malin

Chats noirs

Vous achèterez une poupée hantée: OH! Votre vendredi 13 ne sera pas plate! Sur le chemin du retour à la maison, vous passerez devant une boutique d'objets anciens et tomberez sous le charme d'une poupée possédée. Essayez de garder un oeil ouvert cette nuit!

Vous regarderez un film d'horreur sur Netflix: Vous n'êtes pas des plus superstitieux, mais aimez tout de même avoir une bonne frousse de temps à autre. Votre vendredi soir s'annonce plutôt tranquille, vous faites partie des chanceux! Mais aurez-vous le courage de le regarder dans le noir total?

Vous ferez une séance de spiritisme au cimetière Côte-des-Neiges: Armé de votre lampe de poche et de votre kit noir, vous vous dirigerez avec vos amis au cimetière afin d'entrer en contact avec les esprits. Pas la meilleure idée que vous ayez eu, qu'on se le dise...

Vous resterez à la maison toute la journée: Trop froussard, vous ne prenez aucune chance et décidez de ne pas quitter votre logis. Il ne faudrait surtout pas que vous passiez sous une échelle ou que vous croisiez un chat noir!

Un esprit malin prendra possession de votre corps: Sans crier garde, un esprit malfaisant prendra possession de votre corps et commandera vos moindres faits et gestes. Cacher votre cellulaire, des plans pour que vous textiez votre ex!

Une portée de chats noirs vous attendra sur le pas de votre porte: Au retour à la maison, une portée de mignons chats noirs vous attendra sur le pas de votre porte. Ce ne sera clairement pas la journée idéale pour vous acheter un 6/49.