Tout le monde rêve d’une voiture avec du bois sur les côtés alors en voici une à vendre

La mode est un cycle, et selon nous, les voitures plaquées de bois reviendront au goût du jour avant longtemps.

En attendant, on a déniché pour vous un magnifique exemple de ce qui se faisait de plus merveilleux dans la décennie des années 90. Et il est à vendre!

Cette merveille, c’est une Ford LTD Country Squire LX Wagon. Avec une voiture aussi énorme, fallait bien s’attendre à un nom long comme un bras.

Ford LTD Country Squire LX Wagon 1991 Bringatrailer.com

Tout dans cette voiture vient d’une autre époque. Et pas juste les panneaux de bois. De la banquette à l’avant aux sièges rabattables dans le coffre en passant par les cendriers dans les accoudoirs et le levier de vitesse rattaché à la colonne de direction, tout est là pour nous rendre nostalgiques!

Ford LTD Country Squire LX Wagon 1991 Bringatrailer.com

Mis en vente sur le site d’encan en ligne Bringatrailer.com, le Country Squire est animé par une énorme moteur V8 de 5,0 litres, lequel est géré par une transmission automatique à quatre rapports. À l’état neuf, cette mécanique développait 150 chevaux et un couple de 270 livres-pied.

L’odomètre a été remplacé et n’indique que 35 000 miles, soit l’équivalent d’environ 56 000 kilomètres. Toutefois, le vendeur souligne que le kilométrage réel du véhicule est supérieur à ça, sans le spécifier exactement.

Ford LTD Country Squire LX Wagon 1991 Bringatrailer.com

Au moment d’écrire ces lignes, la plus haute mise sur ce véhicule d’exception était de seulement 1500$ US. L’encan se terminera le 19 octobre à 18h40.

Avouez que c’est tentant.