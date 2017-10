Transport en commun: Labeaume promet un laissez-passer moins cher pour les étudiants

Le maire sortant a promis vendredi de s’entendre avec le gouvernement pour faire financer par le Fonds vert un laissez-passer de transport en commun à bas coût pour les étudiants.

Les étudiants bénéficient déjà d’un laissez-passer à prix réduit au Réseau de transport de la capitale. Régis Labeaume souhaite diminuer davantage ce tarif pour créer un laissez-passer universel dès la rentrée 2018. Et c’est grâce au Fonds vert du gouvernement du Québec qu’il compte financer ce projet, une première au Québec, dit-il.

«Notre projet, c’est de réduire les gaz à effet de serre en enlevant 2000 à 3000 véhicules à l’heure de pointe.»

Le maire s’est déjà entretenu avec les deux nouveaux ministres de la capitale, Sébastien Proulx et Véronyque Tremblay, pour leur faire part de sa demande. Ceux-ci n’ont pas donné de réponse pour l’instant. «Ils m’ont dit: “On va regarder ça.” [...] On a tous convenu qu’il fallait accélérer le travail pour créer un laissez-passer institutionnel.» Le maire sortant, s’il est réélu, créera un comité qui inclura les établissements d’enseignement, le RTC et les ministres pour réfléchir aux façons de réduire la congestion.

Le maire sortant souhaite aussi s’entendre avec les établissements d’enseignement postsecondaire pour qu’ils aménagent l’horaire des cours de façon à réduire la congestion aux heures de pointe.