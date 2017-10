Un doyen du Journal s’éteint

On le retrouve ensuite au cœur du dossier des Jeux olympiques de Montréal de 1976, dans lequel le maire Jean Drapeau est embourbé, ce qui l’entraîne vers l’arène politique des affaires municipales.

Il s’intéresse par ailleurs à l’émergence des grands pôles économiques du Québec moderne (Lavalin, Bombardier, etc.) et s’impose jusqu’à la fin de sa carrière comme journaliste aux pages économiques et financières.