Un pont humain coupé se recolle toujours difficilement

Je m’adresse à la dame qui vous faisait part de sa rupture de lien avec sa fille, lien qu’elle ne parvient pas à recoller et sur lequel elle a décidé de ne plus s’acharner. « Vous avez eu raison madame de laisser tomber et d’aller voir ailleurs pour trouver quelqu’un de mieux à aimer que votre fille».

La mienne fut comme la vôtre avec vous. Ce qui fait que pendant dix ans, il n’y a rien que je n’ai pas fait pour recréer le pont entre nous deux. Jusqu’à ce que je réalise qu’elle n’en avait rien à foutre de sa mère et qu’à chaque fois que je lui donnais de l’argent pour remettre sa vie sur les rails, elle le consommait pour me tomber sur la noix ensuite. J’ai été très triste pendant deux ans. Puis un peu moins triste pendant deux autres années. Et depuis 2015, j’ai retrouvé mon équilibre. Je me suis fait de nouveaux amis et, sans avoir oublié ma fille, j’arrive à vivre sans elle.

Mère esseulée mais mère quand même

Chacun a le devoir de se rendre la vie la plus agréable possible pour se tenir la tête hors de l’eau. Pour ressouder un pont il faut la volonté des deux parties, et quand une seule veut, et bien il faut s’organiser pour retrouver la paix sans l’autre.