Un Québécois avec les Marley

Après des documentaires sur Pablo Escobar, le producteur québécois Éric Hébert planche présentement sur une nouvelle série sur la famille de Bob Marley, a appris Le Journal. A Taste of Marley abordera la culture jamaïcaine vue à travers les yeux de Rohan Marley, fils de Bob et ancien conjoint de Lauryn Hill.

« En discutant avec le gérant de la famille, on s’est rendu compte que Rohan Marley était la bonne personne pour nous faire découvrir la Jamaïque d’une façon exceptionnelle. »

Au bout du fil, Rohan Marley confirme avoir été emballé par la proposition du Québécois. « Ça fait depuis 2005 que l’on m’approche pour faire des projets sur ma famille, dit-il. Mais quand on m’a parlé de cette série et du fait que l’on pourrait voir la Jamaïque à travers mes yeux, j’ai tout de suite aimé l’idée. »

« Avec cette série, je souhaite faire découvrir aux gens la culture, les sentiments et la chaleur des Jamaïcains, dit Marley. Là-bas, nous avons fait plein de belles choses avec l’héritage de notre père. C’est une entreprise familiale et non un truc de célébrité. »