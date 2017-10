Vents violents et pluies torrentielles pour le week-end

C’est sous la flotte et les vents violents que se déroulera la fin de semaine dans plusieurs régions du Québec.

Les beaux jours d’automne prendront un répit samedi et dimanche pour faire place à la pluie et au vent, notamment dans les régions de Québec, de Montréal et du Saguenay. «C’est une dépression très intense, un genre de dépression que l’on voit souvent en octobre», lance Alexandre Parent, météorologue chez Environnement Canada.



Il lance cet avis à ceux qui avaient planifié de préparer leur terrain pour l’arrivée de l’hiver. «Ce n’est pas un bon week-end pour monter son abri tempo», ajoute M. Parent.



Les averses commenceront samedi, mais elles auront principalement lieu dimanche. La région de Québec recevra jusqu’à 30 millimètres de pluie. Les précipitations pourraient être de 50 millimètres dans le secteur de Stoneham.

Elles atteindront une quarantaine de millimètres au Saguenay et une quinzaine à Montréal.



Vents violents



Les régions de Québec, de Montréal et au nord de Montréal seront touchées par de très forts vents, principalement dans la journée de dimanche. «Les vents pourraient atteindre les critères de vents violents», avertit le météorologue.

Le seuil de vents violents est atteint lorsque les vents soufflent à 60 km/h ou plus pendant au moins une heure ou lorsque surviennent des rafales de 90 km/h ou plus.

À Montréal et au Saguenay, des rafales pourraient atteindre 65 km/h. Elles pourraient atteindre 62 km/h à Québec dans la soirée de dimanche.



Le mercure ne chutera pas. Les prévisions indiquent une température de 17 degrés pour Québec et de 18 à 22 degrés pour Montréal. Au Saguenay, le mercure marquera 15 degrés samedi et chutera à 7 degrés dimanche.



De la neige



Dans les régions vraiment plus au nord, comme Matagami, Chibougamau ou Manicouagan, les précipitations prendront plutôt la forme de neige.

À cette période-ci de l’année, il est tout à fait normal que les flocons fassent déjà leur arrivée.