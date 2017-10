[VIDÉO] Dead Obies plagié par un boys band américain?

Les gars de Dead Obies ont dû avoir toute une (mauvaise) surprise en entendant la pièce Teacher du groupe PrettyMuch. Et pour cause.

Un membre des Dead Obies, Joe Rocca, a publié une story sur Instagram dans laquelle il écoute la pièce du boys band de Los Angeles avec ses acolytes.

Selon ce que rapporte HHQC, les gars semblent consternés de la ressemblance entre Teacher et leur propre pièce Where they @.

Dès les premières secondes de la pièce de PrettyMuch, force est d'admettre que la ressemblance est stupéfiante.

Tout d’abord, écoutez les Dead Obies.

Écoutez ensuite les bellâtres de Los Angeles entonner un «where they» presque identique à celui des Dead Obies.

Alors?

On croirait presque à une parodie. Ou un hommage peut-être? Difficile à dire.

Si ce n’était que les deux chansons qui se ressemblent, ça pourrait passer. Mais les deux clips présentent aussi beaucoup de similitudes.

Le décor, la chorégraphie... Peu de détails semblent avoir été laissés au hasard.