[VIDÉO] Geneviève Racette propose une version intimiste de «Come as you are» de Nirvana

La chanteuse québécoise Geneviève Racette revisite en folk une des pièces phares de l’album Nevermind de Nirvana.

Cette version n’aurait certainement pas déplu à Kurt Cobain lui-même. Car même s’il avait un penchant pour les groupes plus bruyants provenant du métal et du punk, le défunt leader de Nirvana affectionnait aussi les formations portées sur l’acoustique et les voix évasives comme Mazzy Starr.

Cette reprise de Geneviève Racette fait partie du mini-album Covers venant tout juste de paraître. Comme son titre l’indique, on y retrouve 4 reprises de pièces qui ont marqué l’adolescence de la chanteuse.

Contrairement à son premier album Les aurores boréales paru en 2016, elle a choisi de chanter dans la langue de Leonard Cohen sur ce EP.

En plus de Come As You Are, on y retrouve aussi Something des Beatles, I Can't Make You Love Me de Bonnie Raitt et Boy from the North Country de Bob Dylan.

Vous pouvez vous procurer le EP Covers ici.