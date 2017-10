FAUCHER, Germain



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 octobre 2017, à l'âge de 54 ans, est décédé M. Germain Faucher, fils de M. Paul-Eugène Faucher et de Mme Agathe Pouliot. Il était natif de Sainte-Marguerite et demeurait à Scott. La famille vous accueillera :jeudi le 19 octobre 2017 de 19 h à 21 h,de 9 h à 10 h 45.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre ses parents : Paul-Eugène et Agathe; ses frères et sœurs : feu François, Camil, Marielle (Michel Bourgault), feu Julienne, Martin, Nicole et Monique; son filleul Philippe Faucher; ses neveux : Gabriel, Thomas et Xavier. Il laisse également dans le deuil ses deux amis ; François Blanchet et Mario Frenette, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis (es). La famille tient à remercier François et Céline pour l'accompagnement assidu auprès de Germain. Également le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis: www.fhdl.ca ou à la Fondation le Crépuscule : www.fondationlecrepuscule.comserait apprécié. La direction des funérailles est confiée à la