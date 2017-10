JACQUES, Rosaire



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 octobre 2017, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Rosaire Jacques, époux de dame Liliane Drouin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 19 octobre 2017 de 14 h à 15h30. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Liliane; sa fille: Guylaine (Steve Fortier); sa petite-fille adorée: Emy; ses frères et sœurs: Raymond (Diane Thériault), Huguette (Bernadin Beaulieu), Clarisse, Solange (Laurent Latulippe), Yvon (Diane Mainguy), Violette (Réal Jean) et Johanne. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drouin ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère Lucien et sa sœur Lorraine ainsi que son père Alfred et sa mère Lydia. La famille tient à remercier les employés des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (QC) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385 ou par des tributs floraux.