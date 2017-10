POULIN, Marc-Yvon



À la Maison Catherine de Longpré, le samedi 7 octobre 2017, à l'âge de 80 ans et 1 mois, est décédé monsieur Marc-Yvon Poulin, époux de madame Irène Gilbert et le fils de feu Agathe Roy et de feu Henri-Louis Poulin. Il demeurait à Beauceville. La famille recevra les condoléances aule vendredi 20 octobre en après-midi de 13h30 à 16h30 et en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 12h.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Irène Gilbert; ses enfants: feu Julie-Anne, Nathalie (Abderrahmane Bachar), Caroline (François Perreault) et Jean-Nicolas et ses petits-enfants: Blaise-Henri et Samuel Nibitegeka-Poulin (feu Emmanuel Nibitegeka), Joshué Poulin, Marika et Élie-Hannah K. Poulin ainsi que leur mère Takako Kojima. Il était le frère de Gilberte (Lucien Poulin), feu Claude (Thérèse Paré), feu Martin (Denise Groleau), Odile (Paul-Marcel Nadeau), Monique (Marc Gagné), Jean-Roch (Françoise Godbout), Nicole (Julien Veilleux), Jocelyne (Alain Héroux), Éloi (feu Louise Dugal, Colette Perron), Estelle (Jean-Marie Fecteau), Laval (Gaétane Côté) et Louis-Denis Poulin (Sylvie Riverin). De la famille Gilbert il était le beau-frère de feu Juliette (feu Henri-Louis Rodrigue), feu Rachel (feu Éleucippe Veilleux), feu Adrien, feu Jean-Louis (Françoise Lessard), feu Lucien (feu Françoise Roy), Anita (feu Gaston Rancourt), feu Émilienne (feu Charles Rancourt, Gilberte Nadeau) et de feu Cécile (feu Gaston Laflamme). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement Dre Linda Fillion, tout le personnel du Domaine de la Beaucevilloise, celui du CLSC ainsi que celui de La Maison Catherine de Longpré, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 6140, 6e Avenue Sud, Saint-Georges (Qc), G5Z 1P2.