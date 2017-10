Bien manger, un sport familial!

La cuisine efficace des familles actives allie de façon simple, savoureuse et équilibrée le calendrier d’activités physiques des familles qui aiment bouger et les plans alimentaires de tous leurs sportifs, qui verront ainsi leurs besoins nutritionnels comblés et leurs performances améliorées.

Cinzia Cuneo, cofondatrice et présidente de SOSCuisine.com et Pearle Nerenberg, diététiste-nutritionniste sportive, ont « uni leurs forces » pour réaliser ce nouveau livre destiné tant aux adeptes des sports récréatifs qu’aux athlètes de haut niveau, qui souhaitent adopter de meilleures habitudes alimentaires.

La cuisine efficace des familles actives combine les recettes « goûteuses, équilibrées et économiques » élaborées par l’équipe de SOScuisine.com et les notions de nutrition sportive liées à la performance, vulgarisées pour M. et Mme Tout-le-Monde par Mme Nerenberg, notamment nutritionniste-conseil auprès de l’équipe de hockey Les Canadiennes de Montréal.

« Beaucoup de familles font du sport et leur calendrier d’activités est déjà fait. Mais souvent, lorsque vient le temps de faire à manger, on laisse traîner puis on doit aller à l’épicerie, on achète des plats déjà faits ou à commander », constate Mme Cuneo. Puisque planifier et bien manger aident à mieux performer, elle trouve « dommage de négliger le côté alimentaire ».

Planifier, calculer et cuisiner avec simplicité

Cet ouvrage représente donc l’outil parfait pour aider les familles à établir ce que chacun doit manger, à quel moment et en quelle quantité, pour obtenir l’énergie dont il a besoin. Rassurez-vous, il n’est pas question ici de cuisiner des plats différents pour fiston hockeyeur, l’aînée végétalienne, papa marathonien et maman adepte du yoga. « Tout le monde mange la même chose, mais en quantité différente », explique Mme Cuneo, aussi collaboratrice au Journal.

En suivant les résultats du très convivial calculateur de portion figurant dans le livre, chaque personne s’assure d’avoir tous les nutriments essentiels à son entraînement, puisque la quantité recommandée est établie selon son niveau d’activité et son poids corporel.

Contrairement aux livres de recettes traditionnels, les 90 recettes proposées dans ce guide sont classées selon le moment où elles doivent être dégustées : avant, pendant ou après le sport. Que ce soit des plats complets, des collations ou même des desserts, chaque recette est mesurée en termes de glucides, de protéines, de lipides et de calories. Des variations selon les allergies, les intolérances ou les motivations personnelles de chacun (sans gluten, sans noix, sans produits laitiers, végétaliennes, etc.), sont aussi suggérées, toujours dans le but de simplifier la vie des familles.