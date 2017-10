LACHANCE, Yvonne Gosselin



À l'Hôpital Général de Québec, le 11 octobre 2017, à l'âge de 82 ans 4 mois, est décédée dame Yvonne Lachance, fille de feu dame Gérardine Picard et de feu monsieur Joseph Lachance. Née à St-Ferréol-les-Neiges, le 3 juin 1935, elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame Lachance laisse dans le deuil ses enfants : Serge Gosselin (Sylvie Larouche), Claude Gosselin, Brigitte Gosselin, Marlène Gosselin (Jean Henri Beaulieu), Martin Gosselin (Diane Sylvain), Chantale Gosselin (Sébastien Riopel), Jessica Gosselin (Dave Trépanier); ses petits-enfants : Mélanie Gosselin (Carl Vignet), Nicolas Gosselin (Mélanie Fournier), David Gosselin, Dominick Gosselin-Lachance, Steven Gosselin-Lachance (Marie-Pier Moreau), Frédéric Gosselin, Roxanne Gosselin; ses arrière-petits-enfants; ses sœurs et ses beaux-frères : Jeannette Lachance (Robert Paquet), Marguerite Lachance, Rita Lachance (feu Gérald Boudreau), Noëlla Lachance (Jean Massicotte), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Yvonne était également la sœur de feu Annette Lachance, feu Laurent Lachance.La famille remercie tout le personnel de l'hôpital Général pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : (418) 527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com.Les Funérailles sont sous la direction de :