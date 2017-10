BOUTIN, Maurice



À Lévis, le 10 octobre 2017, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Maurice Boutin, époux de madame Françoise Fournier. Il résidait à Lévis.Il laisse dans le deuil, son épouse Françoise, ses filles Chantal (Hugo Giard) et Janie ainsi que 2 petites-filles Axelle et Mahée Giard. Il était le frère de feu Fernand (Camille Lecompte), Colette (feu Georges Bilodeau), feu Eliette (feu Jacques Larochelle), feu Yvette (Marcel Fortier), Henri (Suzanne Prévost), Aline (Jean-Claude Tanguay), Gaby (feu Jean-Baptiste Morissette), Denis (Lise Labrecque) et Jacques (Jeanne-d'Arc Bouffard). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fournier : feu Emilien (Noëlla Marceau), Reine-Marie (Jean-Marie Giguère), feu Antonin, Julien (Réjeanne Proulx), Marcien (Claire Patry), Marcienne, Jean-Marie (Jeannine Boileau), feu Denis (Félicienne Chouinard), feu Alexis (Marie Labonté), Luce (Gilles Gagné), Lucien, ainsi que de nombreux parents et amis. La famille recevra les condoléancesde 15h à 18h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du littoral située à Lévis, tél.: 418-903-6177, site web: www.mspdulittoral.com/faites-un-don. Des formulaires seront disponibles sur place au salon.