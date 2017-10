Guérette s’impose

Pendant que son rival de Québec 21 nage dans les contradictions et que Régis Labeaume se montre plus effacé que jamais, Anne Guérette, chef de Démocratie Québec, marque des points et parvient à s’imposer.

Depuis ses débuts en politique, il ne fait aucun doute que Mme Guérette s’y trouve pour les bonnes raisons, soit par conviction. Certes, la communication est souvent difficile, et elle a dû obtenir des conseils là-dessus depuis 2012, mais elle adopte depuis quelques jours le même ton juste et la même rigueur qui lui ont valu de remporter la course à la chefferie, en décembre.

Mme Guérette prend son travail au sérieux et ne tente pas de mentir à la population. Elle a enfin complété son équipe, mène une campagne honnête, axe ses sorties sur sa vision et ses propositions. Il faut le souligner, elle joue gros dans cette campagne. Si elle a peu de chances de remporter la mairie, la division du vote dans son district pourrait aussi lui faire perdre son siège de conseillère. Son rival dans la course à la chefferie, François Marchand, se présente en effet contre son colistier, Jean Rousseau, dans Cap-aux-Diamants.

Avec des propositions sur l’étalement du compte de taxes, la vitesse dans les quartiers résidentiels et le transport, Mme Guérette s’est assurée d’une bonne visibilité, alors que M. Labeaume s’est éclipsé pendant 72 heures.

Travail des journalistes

A contrario, le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, témoigne plus que jamais de sa méconnaissance des dossiers municipaux. En plus d’avoir basé plusieurs déclarations sur des données erronées, il a fait volte-face sur les baisses de taxes – il promet maintenant un gel – et sur une déclaration dans La Presse, où il s’avouait climatosceptique.

Et il n’a trouvé rien de mieux cette semaine que de s’en prendre à Robert Lepage, fierté de la région de Québec, et à son projet Diamant. Par ses déclarations, il a démontré qu’il ne comprend pas les retombées des investissements en culture. Quel malaise !

J’en profite pour poser une question à Mario Hudon, ex-animateur de radio et candidat de Québec 21 dans Saint-Rodrigue. À Bouchard en parle, hier, M. Hudon s’est plaint de la couverture soi-disant injuste du Journal de Québec envers Québec 21. Il déplorait que le contenu de l’article dans nos pages ne traite pas du sujet prévu par le parti.

M. Hudon, savez-vous comment on appelle les endroits où les journalistes sont contraints de rapporter au mot à mot le sujet des conférences de presse des politiciens, sans fouiller ni vérifier les faits, ni sans déborder du thème édicté ? Des dictatures.

En démocratie, les journalistes jouissent de la liberté d’expression, et s’assurent de vérifier les faits et de les rectifier au besoin. Ils s’affairent à rapporter les contradictions et leur rôle consiste précisément à questionner les politiciens afin de bien informer la population.

C’est ce qui attendrait M. Gosselin à chaque sortie publique, s’il devenait maire de Québec ou chef de l’opposition, comme c’est le cas pour M. Labeaume ou Mme Guérette, qui font de la politique municipale depuis 10 ans. Il arrive souvent que les sujets traités ne soient pas ceux pour lesquels les journalistes ont été convoqués et c’est très bien ainsi.

Les gens de Québec 21 devraient commencer par documenter leurs sorties comme il se doit avant de tenter de faire des leçons aux journalistes qui font leur travail de façon très rigoureuse et sérieuse. Ce n’est pas leur faute et encore moins leur problème si M. Gosselin s’autopeluredebananise plus qu’il ne marque des points depuis le début de cette campagne.