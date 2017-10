« Pour les médecins, je suis un peu une miraculée. » Sindy St-Jean, la victime de l’accident impliquant l’animateur Martin Pouliot, se compte chanceuse d’être encore en vie, après avoir frôlé la mort.

La maman de deux enfants a accepté de témoigner pour la première fois, de son lit d’hôpital, de la douloureuse épreuve qu’elle et sa famille affrontent présentement.

« Si ça peut en conscientiser un ou deux à prendre le taxi après avoir pris un verre de trop, ça en aura valu la peine », dit celle qui n’a aucun souvenir de l’accident, survenu il y a près de deux semaines.

Sindy St-Jean souligne avoir échappé de peu à la mort cette nuit-là, quand sa voiture a été frappée de plein fouet par un VUS. « Il a fallu qu’ils replacent tous mes organes la nuit même, ils n’étaient tous pas à la bonne place. J’ai une cicatrice d’à peu près un pied sur le ventre », décrit-elle.

La semaine qui a suivi a été extrêmement difficile, admet la femme de Saint-Émile. « J’ai souffert le martyre. Je n’ai pas pu boire ni manger. Ça, c’est atroce, et j’avais les os cassés (au bassin et à la hanche gauche) », mentionne la conductrice d’autobus au RTC.

« Handicapée »

Bien que son état se soit amélioré cette semaine, la souffrance est toujours là. « Juste me lever de mon lit, c’est super difficile et douloureux. Présentement, je me sens handicapée, carrément. C’est décourageant », confie celle qui est sous forte médication.

Psychologiquement, elle tente de chasser les idées négatives, mais elle avoue vivre une gamme d’émotions depuis deux semaines.

« Je ressens beaucoup de colère, beaucoup de frustration, et j’ai de la peine aussi », confie Mme St-Jean, tentant de retenir un sanglot.

« Tsé, aller aux pommes, c’est niaiseux, mais c’est l’fun. Mais là, ça va prendre un petit bout avant que je puisse y aller. Il faut que je réadapte tout ça, que je réapprenne à marcher », expose la trentenaire, qui pourra aujourd’hui serrer ses enfants dans ses bras pour la première fois depuis l’accident.

« Je vais me relever »

Selon les médecins, dit-elle, elle pourrait s’en sortir sans séquelles, après une longue réhabilitation. Elle se pose néanmoins plusieurs questions.

« Quand est-ce que je vais recommencer à travailler ? Est-ce que je vais être capable ? Je ne sais pas. C’est le temps qui va me le dire. Je vais me relever, mais je n’avais pas besoin de ça » affirme la mère de famille.

Cette dernière, qui a d’ailleurs écrit sur la page Facebook de Martin Pouliot pour lui montrer son visage cette semaine, compte assister à sa prochaine comparution, alors qu’elle pourrait quitter l’hôpital la fin de semaine prochaine.

« Je veux le voir. Je l’ai jamais vu, ce monsieur-là. Ça a changé ma vie quand même. »

Chronologie des événements

Photo Stevens LeBlanc

Nuit de samedi à dimanche 1er octobre

Collision entre deux véhicules à l’angle des boulevards Johnny-Parent et Saint-Jacques, dans le secteur de Neufchâtel, à Québec

Sindy St-Jean est opérée d’urgence à l’Enfant-Jésus

Lundi 2 octobre

Martin Pouliot est accusé de conduite avec les facultés affaiblies et de conduite dangereuse causant des lésions à une femme de 37 ans

Vendredi 6 octobre

Sindy St-Jean subit une opération au bassin et à la hanche gauche

Vendredi 17 novembre