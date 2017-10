Le lanceur de relève

Votre équipe joue à domicile. Vous menez 1 à 0. Trois petits retraits et c’est le triomphe.

Le gérant a planifié sa rotation pour que votre as soit au monticule pour le match crucial.

Le gaucher a été superbe : aucun point, aucun but sur balle, trois maigres coups sûrs, aucun coureur n’a dépassé le deuxième but.

Mais il a plus de 100 lancers dans l’épaule. C’est son 3e départ des Séries. On le garde pour la 9e manche ? Oui.

Un but sur balle. Puis, un deuxième. Il n’a plus de jus, c’est clair.

Le cœur de l’alignement ennemi s’en vient. Votre pop-corn ne passe plus.

Et qui voit-on arriver en trottinant du champ droit ? Mariano Rivera ? Aroldis Chapman ? Éric Gagné ?

Non, mesdames et messieurs, on voit arriver... David Heurtel.