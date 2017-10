Le silence des hommes

Le prédateur sexuel Harvey Weinstein devra se réfugier au fond d’une grotte dans les montagnes Rocheuses s’il veut passer inaperçu. Car, sur la planète entière, sa triste célébrité déborde maintenant le milieu du cinéma et des Oscars où il vient d’être déclaré persona non grata.

Soyons réalistes. En Arabie saoudite et ailleurs où les femmes sont corvéables pour les mâles et où on exerce le droit de cuissage, les exploits de Weinstein n’énervent pas le poil des jambes des hommes.