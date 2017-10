Les anciens Bruins à Montmagny

Les Raymond Bourque, Rick Middelton, Ken Linseman, Bob Sweeney, Terry O’Reilly, Al Iafrate, Réjean Lemelin, Luc Dufour et Alain Côté (celui natif de Montmagny), entre autres, seront en action aujourd’hui, à 14 h 30, à l’aréna de Montmagny contre une équipe une équipe sud-côtoise arborant le gilet des Gaulois du cégep de La Pocatière.

La partie hors-concours sera suivie d’un souper populaire au pavillon Nicole, situé près de l’aréna, où une séance de photos et d’autographes se tiendra avec les ex-joueurs des Bruins de Boston. Les profits de ces deux activités seront versés à la Fondation du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny qui, chaque année, verse de nombreuses bourses à des étudiants de La Pocatière et de Montmagny pour leurs projets. L’objectif est d’amasser 20 000 $ et d’attirer une foule d’au moins 1000 personnes.

Construire l’espoir

Photo courtoisie

La 16e soirée-bénéfice « Construire l’espoir », de l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), présentée le 5 octobre dernier au magnifique Théâtre St-James du Vieux-Montréal au profit de LEUCAN, a permis de remettre 54 150 $ à l’organisme qui s’engage, depuis près de 40 ans, à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. Sur la photo, de gauche à droite : Pascal Proulx, président du conseil d’administration de Leucan ; Roger Arsenault, président du conseil d’administration de l’ACRGTQ ; Gisèle Bourque, directrice générale de l’ACRGTQ ; Pascale Bouchard, directrice générale de Leucan et Noé Tôn-Thât, enfant Leucan.

Nouveau cabinet de services financiers

Photo courtoisie

La récente fusion de Services Financiers Blouin et Blouin inc. et Services Financiers Martin Huard inc., a donné naissance à un nouveau cabinet de services financiers (Services Financiers Blouin Huard inc.) toujours situé au 3265, 1re Avenue à Québec. Le lancement s’est déroulé sur deux jours (5 et 6 octobre) en présence d’amis, des membres de la famille et de nombreux clients. Services Financiers Blouin Huard inc. est associé à la Financière Sun Life, une entreprise présente dans la vie des Canadiens depuis plus de 150 ans. Sur la photo, de gauche à droite : les trois associés de ce cabinet : Martin Huard, Geneviève Blouin et Yves Blouin.

Silence, on tourne

Photo courtoisie

Une quarantaine de jeunes du Séminaire Saint-François ont participé récemment à la création d’une campagne publicitaire conçue pour les portes ouvertes de leur école prévues pour demain, le dimanche 15 octobre. Le tournage, réalisé en collaboration avec des professionnels de l’agence 32 MARS, qui s’est étalé sur deux jours, a permis aux jeunes de s’impliquer dans toutes les sphères de la production (photographie, création de capsules vidéo et narration). Vous pouvez voir le résultat final au http://bit.ly/2xHt3Pn.

Anniversaires

Photo courtoisie

Guillaume Wagner (photo), humoriste québécois, 34 ans... Félipé St-Laurent, propriétaire des charcuteries « Ils en fument du bon » de la 3e Avenue à Limoilou et du Marché Jean-Talon et animateur télé sur ZESTE, 40 ans... Lourdes Maria Ciccone Leon, fille de Madonna, 21 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 octobre 2016. Thom Jones (photo), 71 ans, écrivain américain... 2014. Geneviève Adam Audet, 33 ans, surprise par une avalanche au Népal... 2014. Isaiah « Ikey » Owens, 38 ans, claviériste au sein du groupe du chanteur Jack White... 2013. Wally Bell, 48 ans, arbitre américain au baseball majeur... 2012. Joyce Villeneuve, 64 ans, l’une des pionnières du Journal de Québec.