Shanahan: le sauveur inattendu

« On avait vu Brian Burke comme un sauveur », explique le vétéran journaliste torontois Mike Zeisberger.

Burke avait Toronto à ses pieds. Il avait quitté les Ducks d’Anaheim moins de deux ans après les avoir menés à la coupe Stanley pour accepter les fonctions de président et directeur général des Leafs.

Les événements ne se sont pas déroulés ainsi. Les Leafs ont raté les séries à ses trois premières saisons. Burke a été congédié tout juste après le lock-out qui avait repoussé le début de la saison 2012-2013. Son adjoint, Dave Nonis, lui a succédé et le sort a voulu que l’équipe torontoise prenne part aux séries pour la première fois en neuf ans.

Nonis a été mis à la porte, à son tour, après deux autres exclusions des séries en 2014 et 2015, ainsi que ses acolytes Claude Loiselle et Dave Poulin.

La première saison sous la présidence de Shanahan a été un véritable enfer. Les Leafs sont descendus plus bas qu’ils ne l’avaient jamais été depuis le conflit de travail qui avait foutu en l’air la saison 2004-2005, terminant 27es au classement général.

Le Air Canada Centre affichait encore complet, mais ce n’était pas la joie dans les gradins. Des amateurs ont lancé leur chandail de l’équipe sur la patinoire. En réponse à ces incidents, Dion Phaneuf, qui était capitaine, a incité ses coéquipiers à ne plus saluer la foule après une victoire.

C’était la guerre entre Phaneuf et les médias. Même chose pour son coéquipier Phil Kessel.

C’est dans son bilan de fin de saison que Shanahan a été le plus percutant. Il a fustigé ses joueurs qui accusaient les médias d’être la cause des problèmes de l’équipe en déclarant que cette assertion était de la pure bullshit.

Il a dit aussi qu’aucun joueur ne serait plus gros que l’équipe. Ce fut le chant du cygne pour Kessel, qui a été cédé aux Penguins de Pittsburgh peu après la nomination de Mike Babcock au poste d’entraîneur, ainsi que pour Phaneuf qui est passé aux Sénateurs d’Ottawa pendant la saison qui a suivi.

Compétence et chance

On peut dire qu’en échangeant ces deux joueurs, les Leafs ont agi dans le but d’améliorer leur position au repêchage. Mais ils en étaient là.

L’équipe n’allait nulle part depuis une dizaine d’années et ce n’était pas en gardant des vétérans qui pestaient contre tout et rien, de toute façon, que la situation allait s’améliorer.

Il fallait un remède de cheval et c’était de recommencer à neuf.

À Toronto, on dit que les jeunes Leafs progressent plus vite que prévu. On dit aussi qu’un mur pourrait les attendre dans un détour.