Sylvie Fréchette: en synchro avec la vie

SAINT-JÉRÔME | Vingt-cinq années ont passé depuis que Sylvie Fréchette a remporté, dans la controverse, une médaille d’or individuelle en nage synchronisée aux Jeux olympiques de Barcelone.

On a retrouvé l’ancienne athlète cette semaine au club Neptune Synchro de Saint-Jérôme, club qu’elle a fondé en 2010 et qui continue d’alimenter sa passion pour ce sport dans un rôle de directrice générale et de « coach ».

« C’est dur à croire que ça fait aussi longtemps cet épisode des Jeux de Barcelone. Il est vrai que j’ai quelques cheveux gris pour le confirmer ! » lance Sylvie en riant pour amorcer la conversation.

« Je croise encore des tas de gens qui se souviennent de ce qu’ils faisaient ce jour-là, lorsque la juge brésilienne a pesé sur le mauvais bouton pour me décerner une note de 8.7 au lieu de 9.7 lors des figures imposées. Visiblement, une génération a été marquée par l’expérience que j’ai vécue aux Jeux de 1992. »

Un combat de 16 mois

On se souvient que la nageuse montréalaise avait dû se battre durant 16 mois avant que le CIO corrige l’erreur électronique commise par la juge et qu’on remette à Fréchette la médaille d’or qu’elle méritait, au cours d’une cérémonie émouvante au Forum de Montréal.

« Je n’étais pas moi-même durant cette période-là de ma vie, avoue-t-elle aujourd’hui. Tout se bousculait. J’étais dévastée par le suicide de mon fiancé survenu tout juste avant les Jeux. Puis, il y a eu cette bourde inimaginable de la juge brésilienne. C’était beaucoup de coups durs en même temps. »

Photo d'archives, Jean-Claude Tremblay

Aujourd’hui âgée de 50 ans, Sylvie Fréchette se dit en « synchro avec la vie », pour reprendre son expression. Elle est bien dans sa peau. Ses services sont toujours recherchés pour prononcer des conférences de motivation dans lesquelles elle traite de son parcours marqué par les épreuves qu’elle a su surmonter. Ces conférences (environ 70 par an) constituent son principal gagne-pain, car le métier d’entraîneuse n’est pas ce qu’il y a de plus payant.

Son bonheur, elle le trouve néanmoins à la piscine, où elle dirige un groupe de jeunes filles qui pratiquent la nage synchronisée. Parmi elles se trouvent ses deux filles chéries, Emma et Maya, âgées de 16 ans et de 12 ans.

Voilà maintenant sept ans que tu as fondé ton propre club de nage synchronisée à Saint-Jérôme. Comment se déroulent les opérations, toi qui es maintenant entraîneuse de niveau 3 ?

« Très bien. On a une centaine d’élèves et je suis bien secondée par des coaches comme Geraldine Narvaez, Geneviève Quesnel et Katherine Michaud. J’ai décidé de fonder ce club en 2010 après que mes filles eurent regardé des images de ma carrière pour la première fois durant une cérémonie d’intronisation à Québec. Le tout a débuté par un simple camp de jour et voilà qu’aujourd’hui, notre petit club à Saint-Jérôme se classe quatrième au Canada. Je me fous cependant des résultats. Je veux surtout que les filles aient du plaisir à faire de la nage synchronisée, qu’elles gagnent en confiance et qu’elles soient fières de faire partie de Neptune Synchro. C’est un excellent véhicule de transmission des valeurs de la vie. »

Ça ressemble à quoi, une semaine d’entraînement typique ?

« Les nageuses de niveau national sont encadrées par le programme sports-études à Saint-Jérôme. Elles passent environ 22 heures par semaine à l’entraînement, étant dans la piscine dès six heures le matin. C’est exigeant, mais c’est si beau de voir un sentiment d’appartenance au club se développer. Elles ont le “Neptune Synchro” tatoué sur le cœur. Je tiens aussi à ce que la pratique de ce sport soit accessible à tous les parents. J’ai grandi dans un milieu très modeste à Montréal, mon père étant décédé alors que j’étais très jeune. J’en ai mangé des sandwiches aux bananes ! Heureusement que ça ne coûtait pas trop cher à ma mère pour me permettre de faire de la natation. Il faut que ça demeure ainsi. »

On dit que tes filles Emma et Maya ont beaucoup de talent. Est-ce difficile d’être mère et entraîneuse en même temps ?

Photo Pierre Durocher

« Oui. Je ne voulais pas agir comme coach du club, mais je n’ai pas eu le choix à un moment donné. Je ne m’occupe cependant plus de l’entraînement de mes filles. Lorsqu’on agit comme coach auprès de ses enfants, c’est toujours plus complexe. Le jugement des autres parents est parfois dur. Je n’ai jamais voulu qu’elles soient comparées à leur mère. »

Tes filles se ressemblent-elles, côté personnalité ?

« Elles sont bien différentes l’une de l’autre. Maya est une sorte de petit “bulldozer”. Elle est très déterminée. Elle est toujours en train de négocier et d’argumenter avec moi ! C’était difficile, il y a eu des situations conflictuelles et on a jugé préférable de confier l’entraînement de mes filles à une autre personne. Maya est très talentueuse et elle s’est d’ailleurs classée au 4e rang lors d’une compétition de niveau panaméricain l’été dernier au Chili. Son rêve est de participer un jour aux Jeux olympiques et je crois qu’elle y parviendra, car elle est meilleure que moi au même âge. Emma, de son côté, est classée parmi les 10 meilleures nageuses de niveau junior au pays et elle a développé un côté artistique remarquable. C’est un génie de créativité. Elle entend travailler un jour pour le Cirque du Soleil, comme je l’ai fait durant huit ans à titre de chorégraphe pour le spectacle “O” à Las Vegas. »

Comment te décris-tu comme entraîneuse ?

« Je suis aussi passionnée – sinon davantage – qu’avant. Je suis très exigeante. Mes élèves ne peuvent pas m’en passer, car elles savent que j’ai déjà nagé. Je ne crie jamais après les filles. Je ne suis pas maligne. Ce n’est pas à moi de faire le travail, mais bien à elles. Elles ont besoin d’encouragement. J’aime être entourée d’enfants. Je suis heureuse aussi de donner un coup de main aux membres de l’équipe nationale chaque lundi à la piscine olympique et de travailler avec les nageuses de 13 à 15 ans de l’équipe du Québec. Il est important de partager mes connaissances à tous les niveaux. Ma récompense est de voir les filles réussir par elles-mêmes, en y allant de leurs plus beaux efforts. »

Que livres-tu comme message au sujet de ta carrière d’athlète ?

Photo d'archives, Luc Bélisle

« À un jeune âge, je ne croyais pas en moi. J’avais grandi dans un milieu pauvre, dans une famille monoparentale, et je pensais qu’une carrière sur la scène internationale était quelque chose de trop beau et d’inaccessible pour une petite fille du quartier Rosemont. La pratique du sport et les efforts de Julie Sauvé ont réussi à me faire croire qu’il n’y avait rien de trop beau pour moi, si je le voulais. Ce fut une belle leçon de vie. »

En plus de diriger ton club de nage synchronisée et de prononcer des conférences, quels autres projets as-tu en tête ?

« Je travaille sur la rédaction d’un second livre, après celui sorti en 2012 qui est intitulé À chacun son podium. J’aimerais aussi revivre la création d’un spectacle aquatique, mais je préfère attendre un peu, car je n’ai pas fini d’élever mes filles. Elles ont besoin de moi à la maison. Nos moments passés ensemble en famille sont si précieux. Mon rôle de mère est ce qu’il y a de plus important dans la vie. Plus tard, j’aimerais participer à des œuvres humanitaires dans des endroits où les gens ont vraiment besoin d’aide, comme à Calcutta, en Inde. C’est mon côté mère Teresa... »

► Née le 27 juin 1967 à Montréal, elle réside à Saint-Jérôme et elle est mère de deux filles, Emma et Maya

► Emplois : fondatrice et directrice du club Neptune Synchro à Saint-Jérôme, où elle occupe un rôle d’entraîneuse ; elle s’implique aussi au sein des équipes provinciale et nationale ; conférencière recherchée, elle a travaillé durant huit ans à titre de chorégraphe pour le Cirque du Soleil à Las Vegas, soit le spectacle « O ».

► Carrière : médaillée d’or et d’argent en nage synchronisée aux Jeux olympiques de 1992 et de 1996 ; championne du monde en 1991 avec sept notes parfaites ; plusieurs victoires lors de compétitions internationales, dont une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth de 1986.

► Honneurs : intronisée au Panthéon des sports du Québec, au Temple de la renommée des sports au Canada et membre de l’Ordre olympique.