Véronyque Tremblay se défend d’être la ministre du 3e lien

À sa toute première entrevue depuis le remaniement ministériel, Véronyque Tremblay s’est défendue d’être devenue en quelque sorte, mercredi dernier, la ministre du projet de troisième lien entre Québec et Lévis.

« L’ampleur de mes tâches, c’est beaucoup plus large que ça. Mais effectivement, le troisième lien fait partie de mes dossiers », a confié, en exclusivité à notre Bureau parlementaire, la nouvelle ministre déléguée aux Transports.

Depuis votre assermentation, votre rôle et celui du ministre des Transports, André Fortin, se sont-ils précisés ?

« Oui. On a eu une belle rencontre André et moi. Tout est très clair. On se sépare la province en deux pour les dossiers d’infrastructures routières. Il prend le centre et l’ouest du Québec et moi je prends la région de Québec et l’est, jusqu’au Nord-du-Québec. Donc Capitale-Nationale bien sûr, Chaudière-Appalaches, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et Nord-du-Québec. Je vais également avoir, dans ma cour, le dossier des véhicules hors route (VTT, motoneiges, quad) et du transport aérien régional. »

Vous deviez vous douter qu’une place vous attendait au Conseil des ministres ?

« Je ne prends jamais rien pour acquis. Je ne me faisais pas d’idée. C’est comme ça. Mon entourage me posait beaucoup de questions. On me disait : “Véronyque, prépare-toi”. Je disais toujours, “si ça arrive un jour, ça arrivera”. Mais je ne me faisais pas d’idée avant de recevoir d’appel. C’est la prérogative du premier ministre. »

Avez-vous été étonnée de la fonction que le premier ministre vous a confiée ?

« Ç’a été une surprise. Les rumeurs qu’on entendait ne me voyaient pas là. On me parlait beaucoup de la Famille et d’autres choses. Mais je suis bien contente, c’est un beau défi. »

Comment votre conjoint et vos deux enfants ont-ils réagi en apprenant la nouvelle ?

« J’ai gardé la nouvelle assez secrète merci. Ils m’ont cuisinée beaucoup. Pour mes enfants, pour mes parents, mes collègues du bureau de comté, j’ai gardé la surprise et j’ai dit : “vous le saurez en même temps que tout le monde lors de mon assermentation”. J’étais contente parce qu’il n’y a pas eu de fuites. »

Vos enfants devaient être intrigués de vous voir arriver avec la limousine, votre chauffeur et un garde du corps ?

« Oui, c’est sûr. Mon conjoint est parti avec ma voiture après l’assermentation. Et en revenant à la maison, ils avaient hâte de voir dans quel véhicule j’allais arriver. C’était impressionnant pour eux. Le lendemain matin, mon fils était sur le bord de la fenêtre et il m’a dit : “Maman ! Ils sont arrivés.” C’était drôle. C’était amusant. »

À Québec, plusieurs grands projets ont déjà été annoncés, comme l’élargissement de l’autoroute Henri-IV et de l’autoroute Laurentienne. À quoi faut-il s’attendre maintenant ?

« On a beaucoup de travail à faire pour améliorer la fluidité. Il n’y a pas une solution miracle. Il y a le bureau de projet concernant le troisième lien. Aussi, au niveau du transport en commun, c’est un autre dossier à suivre. Je pense qu’il faut regarder sur plusieurs plans, notamment au niveau des horaires avec les entreprises et institutions. On va regarder ce qui s’est fait ailleurs. »

Êtes-vous déçue que le projet de SRB Québec-Lévis ait été abandonné, alors qu’il avait été priorisé par M. Couillard auprès du gouvernement fédéral ?

« Je pense que c’est important d’avoir un projet structurant, mais qui va rejoindre de façon plus large la région de Québec. Il y a des sommes du fédéral aussi, qui sont sur la table. On serait fous de les laisser tomber. »

Craignez-vous que vos nouvelles responsabilités vous empêchent de participer à certaines activités dans Chauveau, où vous avez la réputation d’être très présente ?

« Je vais continuer à être présente parce que c’est mon comté et puis je l’habite. Le soir, je dors à la maison dans mon comté. J’y étais pas plus tard que ce matin, à regarder les dossiers de comté. Encore en fin de semaine, samedi et dimanche, je vais être dans mon comté, à rencontrer mes citoyens, à participer aux activités. C’est très normal que je sois appelée maintenant à aller partout sur le territoire que je couvre, mais je vais continuer à bien servir mes concitoyens dans Chauveau, c’est très précieux et très important pour moi. »