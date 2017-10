Il neige dans la réserve faunique des Laurentides

La neige a fait son arrivée lundi matin, dans la réserve faunique des Laurentides. Si la date limite pour faire installer les pneus d’hiver est le 15 décembre, il faudra prévoir le faire un peu plus tôt, pour les usagers qui empruntent les route 175 et 169, qui mènent au Saguenay et au Lac-Saint-Jean.



Bien que ce soit la première accumulation de neige dans la réserve, les premiers flocons ont été aperçus, dans ce secteur, il y a environ deux semaines, selon Alexandre Parent, météorologue chez Environnement Canada.