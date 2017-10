Le corps repêché à Beaumont est celui du touriste français disparu

Le corps retrouvé en bordure du fleuve vendredi dans le secteur de Beaumont est celui du touriste français Marcel Bidault, âgé de 77 ans, qui était porté disparu depuis le début du mois d'octobre.

C’est un citoyen qui a fait la macabre découverte vendredi matin, près de la route du Fleuve, dans la MRC de Bellechasse.



Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) avait lancé un avis de recherche au début du mois pour tenter de retracer l’homme originaire de la région de Lavaur, située à l’est de Toulouse en France.



Il avait été vu pour la dernière fois le 29 septembre vers 22 h, dans le secteur de la haute-ville de Québec.

Il devait régler sa note et quitter l’hôtel de la Grande Allée où il logeait depuis un mois, le 2 octobre en avant-midi, ce qu’il n’a pas fait, selon le porte-parole du SPVQ, Étienne Doyon. Il n’est pas non plus monté à bord de l’avion qui devait le ramener en France, le même jour.



Selon la Sûreté du Québec, la thèse d’un acte criminel ne semblerait pas envisagée pour l’instant, mais une enquête pour tenter de déterminer les causes et circonstances de son décès est en cours.