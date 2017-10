20 chansons qui auraient été meilleures que la nouvelle «toune de but» choisie par le CH

Comme le saviez peut-être déjà, la chanson «Le but» de Loco Locass n’est plus le thème officiel entendu lorsque le Canadien marque un filet au Centre Bell.

En effet, depuis le début de la présente saison, c’est la pièce «Rocker» de Sebastien De Caste qui tonitrue dans les enceintes acoustiques de ce qui était jadis appelé «Le Temple de la bonne bière».

Que l’on aime ou non Loco Locass, saluons la décision du Tricolore de faire changement après quatre ans. Ça fait du bien de brasser la sauce.

Cependant, loin de nous l’idée de vouloir juger des qualités musicales de monsieur De Caste, mais c’est un choix fort ennuyant.

Générique.

Plate.

Ordinaire.

Sans personnalité.

Pas intimidant pour l’adversaire.

Bref, c’est un choix pusillanime (oui, je viens de googler «antonyme audacieux») de la part de l’Organisation, comme dirait Réjean Tremblay.

Si certains des rivaux du Bleu-blanc-rouge ont comme «hymne au gyrophare rouge» des pièces entraînantes, rassembleuses, glorieuses, voire épeurantes, il est déplorable de constater que les partisans montréalais devront se contenter d’une composition sans saveur.

Les gérants d’estrades pessimistes, ennemis jurés des Fefans, auront tôt fait de remarquer qu’heureusement, on ne risque pas de l’entendre souvent cette année...

Voici 27 chansons qu’on aurait préféré entendre quand le Canadien marque:

Gerry Boulet - Toujours vivant

«Toujours debout / Je suis celui qui va jusqu'au bout!»

Ça, ce sont des paroles de gagnants!

Metallica - Sad But True

Encore les paroles, cette fois-ci à l’intention des adversaires «C’est triste pour vous, mais vrai»: le Canadien vient de scorer.

Alaclair Ensemble - Ça que c’tait

Tu pensais qu’c’tait ça que c’tait mais c’tait pas ça que c’tait!

Shakira - Try Everything

Bon, c’est déjà la toune du film Zootopia, mais c’est pas loin d’être la toune parfaite...

Claude Dubois - Besoin pour vivre

Le «Yeah yeah yeah» de Claude Dubois nous fait penser au «Nanana Hey Hey Hey Goodbye» de Steam, un classique. Inspirant...

DJ Khaled (feat. Ludacris, Rick Ross, T-Pain & Snoop Dogg)- All I Do Is Win

Le mot d’ordre est simple: GAGNER!

Toto - Africa

Pourquoi ne pas s’inventer une raison de plus, dans nos vies, pour écouter ce chef-d’oeuvre?

Peter et Sloane - Besoin de rien envie de toi

Plusieurs clubs de foot anglais ont une chanson quétaine comme hymne. Les Red Sox de Boston avec «Sweet Caroline» aussi. Pourquoi pas le Canadien?

Corbeau - J’lâche pas

Come on, la chanson s’appelle «J’lâche pas». Ça c’est motivant!

Jean Robitaille - Bleu Blanc Rouge: Les Canadiens

Tous ceux qui étaient nés au début des années 1980 avaient ce 45-tours. En de multiples copies, de surcroît! Ramenons ce classique!

Ginette Reno - Un peu plus haut, un peu plus loin

C’est pas super entraînant, mais ça donne des frissons.

Céline Dion - Love Can Move Mountains

La meilleure toune de notre meilleure nationale, tout simplement.

Justice - Stress

Intimidation!

Slayer - Raining Blood

INTIMIDATION!

Danik - EA Sports

Ça parle peut-être de soccer, mais au moins, ça parle de scorer des buts.

Les Cowboys Fringants - Awikatchikaen

Connaissez-vous une pièce québécoise plus entraînante que celle-là? Elles sont rares...

Malajube - Montréal -40

Peut-être le plus bel hymne à Montréal, avec celui de Beau Dommage (qui est toutefois un peu trop lent pour être considéré ici)

Beyoncé - 7/11

Une femme, noire, américaine, anglophone: voilà un choix audacieux!

Luis Fonsi (feat. Daddy Yankee) - Despacito

Une petite toune que personne connaît...

Les marmottes aplaties - Détruire

Le choix évident! Il y a même une pétition pour ce soit ça LA chanson des buts du CH.