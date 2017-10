Débat | Élections municipales 2017: mettre les attaques de côté

Les candidats à la mairie de la Ville de Québec devront éviter les pièges qui pourraient les déstabiliser durant le débat prévu mardi soir sur les ondes de Ici Radio-Canada. Pour gagner une joute oratoire, il faut être bien préparé et être authentique, soutiennent les experts du Journal.

Selon Luc Ouellet, associé chez National à Québec, les candidats ne doivent pas tomber dans les attaques personnelles. « Ils doivent marteler des enjeux qui sont grand public. Ils doivent parler à l’ensemble de l’électorat », souligne l’expert.

Marie-Ève Bédard, directrice chez TACT Intelligence-conseil, signale que le comportement des participants devra être exemplaire, surtout qu’il s’agit d’un débat télévisé. « Ils doivent avoir une attitude posée », dit-elle. Quant au vice-président chez Hill + Knowlton stratégies, Alain Blanchette, il indique que la gestion de « l’horloge et du temps qui s’égraine » sera primordiale.

Labeaume omniprésent

Par ailleurs, à la veille du débat, le maire sortant a été de nouveau le seul à multiplier les sorties publiques. Alors que ses adversaires faisaient du porte-à-porte ou se préparaient en vue de l’affrontement, Régis Labeaume a répondu aux questions des journalistes.

Il a notamment avoué ne pas connaître son opposant de Québec 21, Jean-François Gosselin. « Je connais Anne... L’autre, je ne le connais pas. C’est un gars que je ne connais pas (...) Je sais qu’il a été député, mais moi, honnêtement, je ne m’en souviens pas », a-t-il avoué, soulignant ne pas être intéressé à la campagne des autres. « Je m’intéresse à ceux qui sont avec moi, puis on fait nos petites affaires. On a notre plan de match, puis on fait nos affaires », a-t-il convenu, indiquant qu’il serait une bonne idée que le débat soit respectueux.

Débat radio

Un débat à la radio est également toujours en préparation. La date du 26 octobre circule, mais le consortium pour organiser un seul débat radio, qui réunit bon nombre d’antennes privées, n’a toujours pas arrêté son choix.

— Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée

Quels pièges doivent éviter les candidats durant le débat ?

Photo Stevens LeBlanc

Régis Labeaume doit s’en tenir à son bilan et démontrer de l’humilité dans sa façon de faire les choses. Il ne doit pas tenir l’électorat pour acquis. Il doit être capable de reconnaître ses erreurs.

Anne Guérette doit se présenter comme l’aspirante maire. Pas comme une chef d’opposition. C’est une belle occasion pour s’adresser sans filtre à son électorat. Elle doit saisir cette chance et démontrer qu’elle est sympathique.

Jean-François Gosselin doit être plus posé, recentrer son message. Il a la chance de redire ce qu’il a peut-être dit maladroitement. Avec sa détermination, il ne doit pas paraître agressif.

Photo Stevens LeBlanc

Régis Labeaume doit rester calme et bien définir l’enjeu de l’élection. Ça ne va pas mal à Québec. Alors, il doit garder son statut de maire. Il ne doit pas tomber dans les attaques personnelles.

Anne Guérette doit surprendre et se positionner comme une option valable. Elle devra bien définir sa vision pour la ville. Elle doit garder le contrôle pour bien passer ses messages clés. Elle doit aussi rester calme.

Jean-François Gosselin doit bien expliquer ses engagements pour nous faire oublier ses contradictions. Il faudra également qu’il nous démontre qu’il a le contenu nécessaire pour être maire. Lui aussi, il ne doit pas tirer dans tous les sens et il doit rester calme.

Photo Stevens LeBlanc