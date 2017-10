Des autochtones s’entendent pour préserver le caribou

Sept nations autochtones ont signé une entente historique qui vise à sauver le caribou, parce que le déclin des troupeaux est catastrophique, forçant même la fin de la chasse sportive dans les pourvoiries du Nord-du-Québec.



Les troupeaux de caribous de la rivière George et la rivière aux Feuilles ont baissé drastiquement depuis quelques années.



Déjà, les sept nations, représentant environ 60 000 personnes, disent avoir pris des actions pour diminuer la pression de chasse sur l’animal, soit en chassant le minimum, en ne chassant plus ou différemment.



Les Inuits et Premières Nations de ces sept nations chassent l’animal pour se nourrir, confectionner des abris et des vêtements, en plus du lien spirituel et culturel.



Depuis quatre ans, des représentants des peuples autochtones se rencontraient pour élaborer une entente qui a été officialisée mardi.



Initiative



«On a pris l’initiative de faire la stratégie nous-même plutôt qu’on nous l’impose. L’implantation va être beaucoup plus facile», indique Adamie Delisle Alaku, coprésident de la Table ronde autochtone du caribou de la péninsule d’Ungava.



Pour l’instant, ils ont défini des plans d’action, dont une entente de partage autochtone, un plan de recherche et de suivi et de gestion de l’habitat, mais les modalités sur le terrain restent à définir. Un suivi de tout ce qui sera mis en place est prévu.



Le directeur de la Société pour la nature et les parcs du Québec (SNAP) Alain Branchaud croit qu’il faut applaudir à tout rompre le leadership dont font preuve les nations autochtones.



«Pour eux, la signature de cette entente-là, c’est une première étape, mais c’est fondamental. C’est historique», croit-il.



Pourvoiries



Rappelons que les pourvoiries du Nord-du-Québec ne pourront plus offrir la chasse sportive au caribou à partir de février prochain, suite à une décision du gouvernement.



Pour éviter d’importantes pertes financières, les pourvoyeurs ont tendu la main aux Premières nations, en leur offrant la possibilité d’acheter un nombre limité de permis de chasse puisé à même leur droit de chasse garanti en retour d’une contribution en argent ou en services, avec la possibilité de leur remettre de la viande après la chasse.



«Il y a eu une certaine démonstration d’intérêt, on travaille là-dessus. Il y a une possibilité de partenariat gagnant, c’est du moins ce que l’on pense», a indiqué Marc Plourde, PDG de la Fédération des pourvoiries du Québec.



La porte semble toutefois fermée du côté des autochtones. «Ça fait plusieurs années qu’on essaie de discuter avec les pourvoiries, mais elles ne voulaient rien savoir. Et là, il n’y a plus de chasse et c’est là qu’elles essaient de discuter avec nous autres. C’est de valeur qu’elles viennent à la dernière minute essayer de trouver des solutions pour garder leurs pourvoiries ouvertes», déplore Adamie Delisle Alaku.



Troupeau de caribous de la rivière George

1993 : 770 000

2010 : 74 000

2017 : 9000

Troupeau de caribous de la rivière aux Feuilles