Le milieu des affaires doit davantage s’exprimer !

Ça doit être une «joke»

Oh, mais que vois-je comme titre d’article du journal Le Devoir du 26 septembre 2017 : «Louis Audet, de Cogeco (propriétaires majoritaires), incite le milieu des affaires à s’exprimer davantage». Comme le chantaient les Chats sauvages et Dick Rivers dans les années soixante : «C’est pas sérieux».

Et monsieur Audet va jusqu’à dire que «le milieu des affaires doit sortir de l’ombre. Monsieur Audet estime que les gens d’affaires ne s’expriment pas assez». Pourtant, il n’y a pas une «mosusses» de journée sans que les médias écrits et parlés nous rendent compte en long et en large des opinions de plusieurs patrons, des représentants de leurs syndicats patronaux comme le Conseil du patronat, les Chambres de commerce, les associations des banquiers, des pétrolières, des contracteurs, des forestières, etc., et aussi des personnes embauchées par le privé à titre de lobbyistes, de relations publiques, d’universitaires, d’organismes de recherche et autres.

Prenons le cas d’Alain Bouchard de Couche-Tard

Pour dire franchement, je trouve, au contraire, que les gens d’affaires et leurs affiliés prennent beaucoup trop de place dans les médias. Et c’est toujours pour faire valoir leurs doléances qui tournent autour de baisses d’impôts, de privatisations, de moins d’États et de services publics, du trop de réglementation, et selon eux, des pouvoirs indus qu’ont les syndicats, les groupes communautaires, les écologistes, etc. Prétendre que les patrons ne parlent pas assez publiquement c’est comme vivre sur une autre planète.

Tiens, prenons l’ami de tous, disons plutôt de certains, Alain Bouchard, actionnaire majoritaire de Couche-Tard, qui pas plus tard qu’à la mi-septembre a fait un autre sortie en règle pour défendre son «steak» : «La vente de la marijuana ne passe pas par les sociétés d’État» (Le Devoir, 20 septembre 2017). Bien évidemment, pour le plus grand bien de tous, la vente du pot doit passer par ses dépanneurs. Et même que monsieur Bouchard a engagé une lobbyiste afin de faire valoir son «droit», soit Marie-Ève Bédard. Et comme ça arrive souvent, la lobbyiste a été collée au PLQ à titre de directrice de cabinet de l’ex-ministre libéral de la Santé, Yves Bolduc, lui aussi devenu lobbyiste afin d’aider des entrepreneurs à faire avancer leurs projets de société, pardon, leurs projets privés de création de richesse : «La vente de cannabis intéresse (non, pas vrai ?) Couche-Tard» et aussi : «Yves Bolduc, médecin ... et conseiller spécial. L’ancien ministre se joint à une firme de relations publiques et lobbyisme» (Le Devoir, 14 juin 2017 et 10 décembre 2015). Je ne vois jamais d’ex-politiciens aller travailler dans le communautaire. Pas assez payant !

Parlant de cannabis, il y a aussi la fille de Jean Charest, qui, pour le bien de la société, fait valoir les souhaits de gens d’affaires qui ont ben de la misère à s’exprimer publiquement ou qui préfèrent rester «low profile» et engager du bon monde pour faire la job à leur place : «La fille de Jean Charest lobbyiste pour du pot. Elle aide une compagnie qui veut vendre du cannabis et empêcher la SAQ de le faire» (Journal de Québec, 13 juillet 2017).

Et pour revenir à monsieur Bouchard, au lieu de simplement exiger que la SAQ ne vende pas de pot, le mieux, pour résoudre cet épineux problème, serait de tout simplement privatiser la SAQ à ... Couche-Tard : «Que fait l’État dans le commerce ? Le président de Couche-Tard (Alain Bouchard) souhaiterait voir disparaître la SAQ» (Le Devoir, 26 septembre 2013). Tant qu’à y être, que fait l’État dans la santé, l’éducation, les garderies, les autoroutes, les ponts, les aqueducs, l’électricité ? Monsieur Bouchard, ce que vous appelez péjorativement l’État, c’est nous collectivement, nous la population. Est-ce qu’il a la prétention, comme individu, de pouvoir faire mieux que nous collectivement dans plusieurs domaines ?

Ah oui, j’oubliais dans un fougueux élan de défoulage à nos dépens, monsieur Bouchard s’est déchaîné en 2014 : «Le président de Couche-Tard se vide le cœur. Le Québec quémande trop, dépense trop et est à la merci de groupuscules de pression dit Alain Bouchard. Aimez-vous ça, être sur le BS, vous autres?» (Le Devoir, 29 mai 2014). Qui sont les groupuscules de pression ? Le Conseil du patronat et l’Association des détaillants ? Quand il parle de BS, fait-il allusion à Bombardier, à la cimenterie McInnis, à Pétrolia et d’autres de vos collègues ? Si oui, je ne trouve pas ça très élégant de s’en prendre gratuitement à nos supposés «fleurons» du Québec.

Les lobbyistes au service de qui ?

Les patrons sont partout en tout temps. Que vois-je comme titre d’article dans le Journal de Montréal, du 5 septembre 2017 : «Le nombre de lobbyistes monte en flèche. Plus de 11000 sont inscrits au registre de l’État québécois alors qu’il en avait 2797 il y a six ans». Ces lobbyistes sont engagés et payés par qui? Ils parlent à qui et au nom de qui ? Pourquoi préfèrent-ils travailler dans «l’ombre» plutôt que d’exprimer leurs demandes «sociétales» au grand jour à la population ? Ces lobbyistes défendent-ils les intérêts supérieurs de la collectivité et nos programmes sociaux ou plutôt les intérêts supérieurs de la classe dirigeants comme ceux du laissez-faire, des baisses d’impôts, des subventions additionnelles, etc. ?

Tiens, tiens, j’ai retracé ces deux articles : «Climat. 1570 lobbyistes à l’assaut du fédéral» et «55 lobbyistes pour vanter le gaz de schiste (au Québec)» (Le Devoir, 5 décembre 2009 et 30 mars 2011). Des lobbyistes au service de groupuscule de pression, je suppose ?

S’exprimer davantage par des sondages bidon

En plus du Conseil du patronat, des Chambres de commerce, des associations sectorielles, de leur organisme de recherche (Conference board, C.D. Howe institute, Fraser Institute, etc.), de leur universitaires attitrés, de leurs chaires universitaires qu’ils financent, de leurs politiciens qu’ils entretiennent, de leurs lobbyistes, de leurs médias qu’ils détiennent, comme si ce n’était pas assez, le patronat commande et paie souvent des sondages dont les résultats sont largement diffusés même s’ils sont biaisés, par le type de questions posées aux sondés. Avez-vous déjà vu un sondage défrayé par le privé aboutir à des conclusions contraires à leurs propres intérêts ? Une vraie farce, comme le dernier réalisé par l’Association canadienne (des entreprises privées) de l’énergie éolienne et qui, «scientifiquement» et en toute neutralité, nous apprend, oh surprise, que : «Les Québécois soutiennent l’énergie éolienne» (Le Journal de Montréal, 30 septembre 2017).

Dans ma jeune vie, j’ai vu passer des sondages avec des résultats surprenants comme ceux disant que la population souhaite des baisses d’impôts pour les médecins, que les travailleurs ne veulent pas que les entreprises contribuent plus au régime des rentes du Québec (RRQ) et que le monde souhaite davantage de subventions publiques aux garderies et aux écoles privées. Tout de même bizarre comme résultats, non !

Suivre les conseils d’un banquier

Si monsieur Audet trouve que les gens d’affaires n’ont pas assez d’audience et ne s’expriment pas assez, je lui recommande alors de mettre en pratique le précieux conseil qu’avait donné André Bérard, l’ancien président de la Banque Nationale: «Bérard invite les gens d’affaires à "acheter" des articles dans les journaux» et «Achetez-vous un couple de bons articles» (Le Soleil et Le Journal de Montréal, 13 novembre 1997). Conseil suivi et confirmé par la hausse des publi-reportages et des info-publicités que l’on présente parfois comme reportage ou article.

Il peut aussi suivre les recommandations de Pierre Renaud, ex-président du BAPE recyclé par la suite en lobbyiste pour l’industrie minière, un monsieur flexible et polyvalent aux principes moraux élastique : «L’ancien président du BAPE se rallie à l’industrie minière. Pierre Renand fustige ceux qui l’ont limogé et suggère aux industriels d’investir les médias pour se faire entendre» (Le Devoir, 14 mars 2013).

Bon, je vais conclure en disant que je mets ça sur le compte de l’humour et de la dérision l’appel du grand patron de Cogeco aux gens d’affaires de se faire plus entendre et de plus se faire voir.