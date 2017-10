Les meilleurs échanges du débat municipal

À LIRE AUSSI: Échanges musclés au débat entre les candidats à la mairie de Québec

Sur la culture



Guérette à Gosselin : «C’est quoi votre programme en culture ? Que comptez-vous faire pour faire rayonner la Ville de Québec comme capitale nationale en matière culturelle ?»



Réponse de Gosselin : «J’ai quelque chose à vous proposer comme projet du patrimoine. Il y a 100 ans, on a construit le pont de Québec. Pendant 100 ans, il a été une fierté régionale, on en parlait partout dans le monde. Ce que je veux faire, comme leader régional, je veux que le troisième lien soit ce que le pont de Québec a été il y a 100 ans. Je veux que ça soit un attrait touristique.»



Labeaume en rajoute : «Je trouve ça terrible qu’en 2017, on ne comprenne plus l’importance de l’industrie culturelle dans l’économie. C’est en hausse partout dans le monde.»



Gosselin sur Le Diamant de Robert Lepage

«Je n’aurais pas mis 7 M$ dans ce projet-là. Le 7 M$ des payeurs de taxes, on va l’investir autrement, dans les services de proximité, de loisirs, de sports, de culture. Combien de petites filles et de petits gars auraient pu apprendre un instrument de musique ou faire des cours de théâtre ?»



Débat de chiffres



Labeaume à Gosselin : «On a un problème de crédibilité avec vos chiffres M. Gosselin et vous ne deviendrez pas un ami des gens d’affaires de cette façon-là.»



Gosselin à Labeaume : «Nos chiffres, on les prend sur le site internet de la Ville de Québec. Nos chiffres sont bons, dans la mesure où M. Labeaume rend les bons chiffres publics.»



Labeaume à Gosselin : «Les challengers dans une élection, c’est toujours la même affaire, c’est ma quatrième. Ils disent toujours qu’ils vont couper, qu’ils vont geler les taxes, qu’ils vont les diminuer dans le résidentiel et dans le commercial, c’est normal, je les comprends de dire ça, ils veulent devenir maire de Québec. C’est juste que quand t’es maire, il faut que tu sois responsable.»



Réponse de Gosselin : «Oui, il faut être responsable. Une boule de neige pour Bordeaux à 500 000$, vous appelez ça être responsable ? Quand je serai maire de Québec, on n’ira pas avec ce genre de dépenses-là.»



Taux de satisfaction élevé ?



Labeaume à Gosselin : «Pourquoi les gens, à 78 % dans le dernier sondage publié, sont satisfaits ?»



Réponse de Gosselin : «On verra le 5 novembre, il y a un vent de changement à Québec. Nous, on le voit dans le porte-à-porte. Vous allez avoir des surprises.»



L’enjeu des taxes...



Guérette à Labeaume : «Nous vous avons beaucoup talonné par rapport aux taxes à l’hôtel de ville, vous disiez que c’était farfelu un gel de taxes et finalement, vous avez changé d’idée et nous sommes d’accord avec vous alors des changements de cap, on en a vu plusieurs.»



Labeaume à Guérette : «Savez-vous pourquoi on va geler (les taxes) dans les deux prochaines années ? On va geler pour arriver pile poil avec l’inflation. On va être pile poil avec la promesse qu’on a faite il y a dix ans, on tient notre parole»



Gosselin à Guérette : «Mme Guérette, je vous félicite pour la cohérence. Je ne suis pas d’accord avec vous mais je vous félicite. De mon côté, je suis allergique aux taxes. Je ne suis pas d’accord avec l’idée d’ajouter une taxe sur l’essence... »



...et du troisième lien



Guérette à Gosselin : «La taxe sur l’essence, c’est quelque chose de tellement long terme, c’est comme votre troisième lien, si jamais ça se réalise, ça ne sera pas avant 10 ou 15 ans au plus vite, un projet hypothètique qui ne se réalisera peut-être jamais et qui est votre cheval de bataille principal.»



Labeaume à Gosselin : «Le troisième lien, ce n’est pas les élections municipales qui vont régler ça, c’est l’élection provinciale tout simplement (...) M. Gosselin, vous opposez un 3e lien et un réseau de transport structurant. À Montréal, personne ne leur a demandé de faire de choix.»



Gosselin à Labeaume : «Vous êtes la seule personne qui parle d’un troisième lien à l’ouest».



D’autres citations marquantes en vrac



Guérette à Labeaume : «Pensez-vous qu’on va régler quoi que ce soit en accusant le maire de Lévis d’être responsable de vos échecs ?»



Labeaume : «Le SRB, en passant, il est mort et enterré. Le 3e lien, on est d’accord dans la mesure où les plus vulnérables, les gens de Beauport et Charlesbourg n’écopent pas.»



Gosselin à Labeaume : «Moi, je ne serai pas le mécène que vous êtes avec l’argent des autres.»



Gosselin à Labeaume : «Hier, vous avez répondu à la question d’un journaliste que vous ne ne me connaissiez pas. On se connaît !»



Gosselin : «Un vote pour Mme Guérette, c’est un vote pour le tramway ; un vote pour M. Labeaume, c’est un vote pour le SRB ou peu importe le nom qu’il donnera à son projet ; un vote pour Jean-François Gosselin, c’est un vote pour le 3e lien à l’est.»



Gosselin à Labeaume : «(La promenade) Samuel-De Champlain, c’est un projet provincial. Si vous avez le goût de faire de la politique provinciale, allez-y.»



Labeaume : «Les commerçants ne paient pas plus cher qu’ailleurs».



Guérette : «Ce sont les citoyens qui sont les experts de leurs milieux de vie, qui savent de quoi ils ont besoin. À Démocratie Québec, c’est notre fil conducteur dans toutes nos décisions.»



Labeaume à Guérette : «Ça n’a pas de bon sens donner 1 M$ pour chaque conseil de quartier à Québec. On est en élections. On élit des conseillers pour ça. (Les conseils de quartier) sont consultés. Donner 27 M$ aux conseils de quartier, je ne ferai jamais ça.»



Labeaume : «Moi, je suis maire depuis dix ans et ça fait dix ans que je refuse de recevoir la taxe sur l’essence et ça ne changera pas. Les gens sont suffisamment taxés. J’aurais pu aller chercher des dizaines de millions de dollars et j’ai refusé. C’est une mauvaise idée, on ne le fera jamais.»