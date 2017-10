Plus de services réclamés par les jeunes familles

Une vaste majorité de parents réclament de leur ville plus de services et d’activités pour les familles ayant de jeunes enfants, selon un sondage réalisé par l’Observatoire des tout-petits.



Un sondage Léger portant sur les attentes des parents d’enfant de 0 à 5 ans à l’égard de leur municipalité, indique que 91 % des répondants de la grande région de Québec sont favorables à l’ajout de services et d’activités pour les familles.

Selon ce même sondage, seulement 26 % des parents estiment que leur municipalité est la mieux outillée pour améliorer la qualité de vie de leur famille. Pire encore, 30 % des répondants pensent que leur municipalité n’offre aucun service.

Or, l’Observatoire des tout-petits souligne qu’avec la mise en place de mesures en matière d’accès au logement, d’organisation d’activités sportives, récréatives et familiales et l’aménagement des parcs et des infrastructures, «les municipalités disposent de leviers extraordinaires afin d’offrir un milieu de vie sécuritaire et propice au développement des enfants de 0 à 5 ans».

«Les municipalités ont le pouvoir d’agir concrètement sur l’environnement immédiat des familles, et par conséquent, sur le bien-être et le développement des tout-petits », a souligné Fannie Dagenais, directrice de l’Observatoire des tout-petits.

Des mesures

Les parents se sont également prononcés sur les mesures qu’ils aimeraient voir réaliser pour leur famille. L’aménagement des parcs incluant des aires de jeux, des installations adaptées et accessibles aux jeunes enfants et aux familles, les événements pensés pour les familles et les activités sportives destinées aux enfants de 0 à 5 ans arrivent en tête du palmarès.

La gratuité et le coût abordable des services restent le facteur le plus déterminant en ce qui a trait à l’utilisation de l’offre et la présence à des activités. Des horaires adaptés aux heures de travail des parents ont aussi un large impact sur l’utilisation des services offerts par leur municipalité.