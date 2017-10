Les suspensions pleuvent dans la LHJMQ

Le responsable de la sécurité des joueurs de la LHJMQ n’a pas chômé au cours des dernières heures.

Mardi matin, il a d’abord sanctionné le défenseur de 20 ans des Cataractes de Shawinigan Charlie Roy d’une suspension de 15 parties pour son agression à coup de poing sur Maxime Comtois des Tigres de Victoriaville.

Puis, Raymond Bolduc a décerné des sanctions moins sévères aux belligérants du match Québec/Rimouski présenté dimanche au Colisée Financière Sun Life.

Le Rempart Mikaël Robidoux purgera une suspension de deux matchs pour «un placage dans la bande» contre Samuel Gaumond, de l’Océanic. À la suite de cette mise en échec percutante, une baie vitrée avait volé en éclats.

Gaumond a également subi les foudres du préfet pour son assaut à l’endroit d’Austin Eastman. Il sera confiné hors glace lors des deux prochains matchs des Rimouskois. Enfin, Nicholas Blachman servira une suspension d’un match pour avoir lancé son bâton (conduite antisportive). Le colosse de l’Océanic a toutefois quitté l’équipe de son propre chef, lundi, afin de réorienter sa carrière de hockeyeur.

«J’ai mon opinion sur les suspensions et le geste de Robidoux n’était pas le plus salaud de ceux qui nous avons vus sur la patinoire dimanche. Passons à autre chose», a brièvement commenté l’entraîneur des Remparts Philippe Boucher.

Reste à savoir s’il recommandera à la ligue d’imposer une longueur maximum aux ongles des joueurs, à la suite des lacérations reçues par son capitaine Matthew Boucher, au visage et au cou lors de la bataille du Saint-Laurent.

Eastman: une commotion

Mardi, Eastman a surveillé la séance d’entraînement des Québécois, perché dans les hauteurs du Pavillon de la Jeunesse.

L’attaquant de 20 ans souffre des symptômes associés à ceux d’une commotion cérébrale, choc qualifié de «sans équivoque» par Philippe Boucher.

«Ce n’est pas ma première commotion et je devrai y aller une étape à la fois (protocole). Je ne l’ai jamais vu venir (Gaumond), car je m’apprêtais à recevoir une passe», a expliqué Eastman.

Trios remaniés

Un épisode de trois matchs en quatre jours à peine digéré, les Remparts renoueront avec l’action, mercredi, au Centre Marcel-Dionne de Drummondville.

Comme bien d’autres formations, les Voltigeurs (fiche 6-3-1-0 et 5e au général) ont surpris certains experts aux souliers vernis qui ne cessent d’être dans un champ où poussent l’ivraie et le bon grain depuis le début de la saison.

«J’ai hâte de les voir. Les Voltigeurs forment une jeune équipe, un club dynamique qui a repêché beaucoup l’an dernier», a dit Philippe Boucher.

À l’occasion de la seule véritable séance d’entraînement de la semaine, l’entraîneur en chef avait remanié ses trios. «On ira là-bas en étant privés de deux attaquants actifs au sein de nos trois premiers trios.»

Les unités offensives

Pendant que Louis-Filip Côté complétait les actions de Boucher et Garneau, Jesse Sutton était promu au sein du trio de Kurashev et Gentile.

Andrew Coxhead, l’un des plus efficaces dans le tumulte à Rimouski, était flanqué de Dubé et Mathieu. Enfin, Caron, Wojcik et Laframboise patinaient au sein d’une 4e unité.

Défi des moins de 17 ans

Seize porte-couleurs de la LHJMQ et un gardien de la Ligue midget AAA du Québec seront parmi les 66 joueurs actifs lors du prochain Défi mondial des moins de 17 ans.

Dans ce groupe élite, on dénombre deux gardiens de but, six défenseurs et neuf attaquants. Preuve que les recruteurs de la LHJMQ n’ont pas erré lors de la séance de repêchage, 13 des 19 joueurs réclamés au premier tour en juin dernier ont reçu un carton d’invitation de Hockey Canada.

Lors de cette compétition internationale qui se déroulera en Colombie-Britannique dès le 5 novembre, le Canada comptera trois équipes. Les États-Unis, la Finlande, la République tchèque, la Russie et la Suède seront également de la partie.

GARDIENS: Jonathan Lemieux, (Val-d’Or), Tommy Da Silva (Charles-Lemoyne midget AAA).

DÉFENSEURS: Justin Barron (Halifax), Jaxon Bellmay, (Moncton), Maxence Gunénette (Val-d’Or),

Christopher Inniss (Rimouski) Noah Laaouan, (Cap-Breton) Christopher Ortiz (Baie-Comeau).

ATTAQUANTS: Alex Beaucage (Rouyn-Noranda), Alexis Lafrenière (Rimouski), Nathan Légaré (Baie-Comeau), Dawson Mercer (Drummondville) Xavier Parent (Halifax), Bailey Peach (Sherbrooke), Jakob Pelletier (Moncton), Samuel Poulin (Sherbrooke), Xavier Simoneau (Drummondville).

Chabot épie Baribeau



Le responsable du développement des gardiens de but du Wild du Minnesota Frédéric Chabot a chaussé les patins pour superviser son poulain Dereck Baribeau mardi. «Quand je serai en ville, je viendrai souvent faire mon tour pour travailler avec Dereck et Ghyslain (Rousseau, l’instructeur des gardiens des Remparts) ou regarder un match. Ça fait partie de mon travail, car je m’occupe de tous les gardiens de l’organisation qui ne sont pas dans la LNH», a mentionné Chabot, un gardien à la retraite qui détient sûrement le record de la LNH pour avoir été sélectionné trois fois lors de repêchages d’expansion.

«Dereck, à l’exemple de toute l’équipe des Remparts, connaît un bon début de saison. C’est à l’image de son camp d’été et du camp d’entraînement chez le Wild. Mais, une saison, c’est long!»

Si plusieurs estiment que Chabot est responsable de la mise sous contrat de Baribeau par le Wild en septembre, l’ancien porte-couleurs des Gouverneurs de Sainte-Foy affirme que le mérite revient au titulaire masqué des Diables rouges.

«C’est plus le travail qu’il a effectué qui explique sa mise sous contrat. Dereck était sous le radar avant Noël la saison dernière. Il est venu ici (à Québec) et à partir de février, on a entendu parler de lui par nos dépisteurs. J’étais content, car j’ai toujours cru qu’il avait un beau potentiel.»

Sur le plan technique, Chabot estime que la simplicité est souvent un gage de succès pour les jeunesses masqués. «Dereck doit simplifier son match et rester sur ses pieds. Ce sont des éléments fondamentaux.»