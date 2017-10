Mairie de Québec: post mortem des candidats sur le premier débat

Les trois candidats à la mairie de Québec ont tenu, chacun, un court point de presse après le débat dans les studios de Radio-Canada. Voici leurs réflexions à tour de rôle, à chaud, sur leurs propres performances et les différents enjeux qui ont marqué les échanges.

Anne Guérette, Démocratie Québec Photo Jean-François Desgagnés

«C’est une super belle expérience. Ça me permet de connaître mes adversaires un peu mieux et surtout, ce que j’ai trouvé le plus intéressant, c’est d’avoir l’occasion de parler de notre vision que l’on porte pour la Ville : la mobilité durable et intégrée (puis) la démocratie innovante et moderne qu’on veut mettre en place.»

«Je vais laisser les gens juger, moi j’ai passé mes messages et je n’ai pas embarqué dans aucun débat agressif. J’étais là pour passer mon message, surtout, pour parler de la vision et du projet que nous avons pour cette ville-là.»



«Je ne me suis pas sentie isolée plus qu’un autre, j’ai fait ce que j’avais à faire.»



«Nous sommes le seul parti à avoir un projet concret de transport structurant (un tramway de 11,5 km entre la colline parlementaire et Sainte-Foy), nous en sommes très fiers. D’un autre côté, vous avez M. Gosselin qui a le troisième lien et M. Labeaume qui n’a rien... »

Régis Labeaume, maire sortant, Équipe Labeaume Photo Jean-François Desgagnés

«(Jean-François Gosselin) était un petit peu agressif, il m’a étonné un peu. Il faut juste laisser parler les gens un peu. Il était agressif, même physiquement, c’était fort. Il a le droit mais un petit rappel à l’ordre, ce n’est jamais mauvais.»

«Mes idées sont claires, on sait ce qu’on veut, ça fait dix ans qu’on fait le travail, on connaît les chiffres par cœur. Moi, j’ai encore le sentiment que je comprends ce que les gens veulent, je ne me sens pas du tout déconnecté.»



«Mon problème, c’est que quand je suis passionné, j’ai toujours l’air en colère mais honnêtement, je me sentais bien.»



«(Mme Guérette) a eu des bonnes réponses quelques fois. M. Gosselin, il faut qu’il s’en prenne au maire, c’est un challenger, c’est un peu normal. Lui, il veut devenir maire alors il dit que tout ce que je fais, c’est mauvais.»



«Il y a une espèce de vision apocalyptique de penser qu’en secret, nous autres à l’hôtel de ville, on travaille sur le SRB. C’est un peu schizophrénique là, ça n’a pas de bon sens. Ceci dit, il est très clair que ce qui est incontournable, c’est un système de transport structurant.»

Jean-François Gosselin, Québec 21 Photo Jean-François Desgagnés

«Vous avez vu un gars passionné (mardi) soir. Je ne vous cacherai pas que j’avais hâte de débattre avec mes deux adversaires, ça a donné ce que ça a donné. J’adore tellement ma ville, j’avais hâte de parler aux électeurs.»

«Tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas la pelletée de terre, que les travaux ne seront pas commencés, je ne lâcherai pas. Je vais toujours continuer à pousser pour ce projet-là (le troisième lien). C’est ce que les gens de Québec veulent. Le maire de Québec doit être un leader dans ce projet-là. C’est un projet porteur, rassembleur, on règle ça à l’automne.»



«Les raisons pour lesquelles on a construit le pont de Québec il y a 100 ans, c’est les mêmes raisons pour lesquelles on faire le 3e lien aujourd’hui.»



«Les gens jugeront de ce qu’ils ont vu au débat ce soir. Je voulais me présenter, dire qui je suis. Je voulais que les gens sachent aussi que j’ai une maîtrise en administration, que je suis un gars de chiffre. Ce n’est pas vrai que je ne connais pas mes chiffres.»