On s’assomme

Le Canadien n’a plus de goaler. Le remaniement de Couillard manque de sang. Les Alouettes grafignent le fond du baril. L’impact se défend comme une truite sur le sable. L’échangeur Turcot se tortille comme un spaghetti pas assez cuit. Boeing veut stranguler Bombardier. L’ALENA ne tient plus que par un fil. On est peut-être dans le télescope de la Corée du Nord. Québécois nous nous avérons les plus ivrognes du pays. Les bagels sont devenus des polluants. Sears met la clé dans la porte. On est tous endettés individuellement et collectivement. Wow ! C’est rien. On s’en va dans le mois des morts, le froid, les journées courtes, sombres et pluvieuses. Fini les terrasses, le golf, les souliers pas de bas. Y a-t-il un sauveur dans l’avion ?

WÈYONS DONC !

Mais non, ça ne va pas si mal que ça. Ça va même bien. Allons-y donc jour par jour, heure par heure. Vous mangez plein votre ventre, petit verre de rouge au souper. Y a des gens qui vous aiment et vous chérissez autour de vous. Il y a la famille, les amis et Facebook. Plein de choses toutes simples et agréables gravitent autour de vous. C’est de ça dont il faut profiter. Un bon livre, une bonne émission, prendre une marche tranquille, surprendre votre amoureux(se), essayer une nouvelle recette. Faire le ménage dans la garde-robe, donner aux pauvres. Faire un cadeau inattendu, aller voir une personne âgée qui ne vous attend pas, manger un roteux dans une bicoque. Mettez vos lunettes roses. Ça ne donne absolument rien de buzzer sur tout ce qui est gris et encore moins sur ce qui est noir. Quand ça va bien, étirez la sauce. Chaque instant est entre vos mains, sachez conduire la vie kilomètre par kilomètre.

L’automne est dur pour le moral, faut s’aider. Au pas camarades !

MARDISMES

Chez Ménick, le plancher est une patinoire. Tout autour, il y a les chaises des coiffeuses et Ménick. Rien au centre...comme chez le Canadien. C’t’une joke.

Quota de pêche à Laval. Un wagon par pêcheur.

Si Mélanie Joly quitte la politique, je l’engage pour négocier mes impôts.

Nouveau bar de danseuses nues pour gens du troisième âge à Montréal : Chez Grand-Parée.

« J’ai essayé le body-percing. Je vous le déconseille fortement. » (Le Bonhomme Michelin)

À DEMAIN

Le Canadien va gagner ce soir. Allez-vous dormir ?