Retour réussi pour Alain Choquette

Après une absence de huit ans sur les scènes québécoises, l’illusionniste et magicien Alain Choquette était de passage au Capitole, mardi, pour présenter son tout nouveau spectacle Drôlement Magique. Un retour réussi avec un habile mélange d’illusions, de magie, de finesse et beaucoup d’humour.

Présenté plus de 500 fois en France, Drôlement Magique, à nouveau à l’affiche ce soir, est rôdé au quart de tour, avec un Alain Choquette en plein contrôle de son art.

Une des forces de ce spectacle, au-delà des tours qui mystifient et dont on cherche à comprendre le secret, est l’interaction qui se déploie tout au long de la soirée avec le public.

Choquette est cabotin, taquin et s’amuse beaucoup avec les spectateurs. L’homme a du charisme, énormément de répartie et on le sent totalement à l’aise dans cette formule qui mélange humour et magie. Une dualité qui lui permet de se démarquer.

Il repère un spectateur, dans la foule, qui a répondu à l’appel demandant d’imiter le chant du coq et lui confie un coffre contenant un document. Et chaque fois qu’il lancera « le coq, ça va ? », l’homme répondra avec son imitation du chant matinal. Ce qui donne droit à de drôles de moments.

Alain Choquette se souvient de sa première présence au Capitole, où il avait fait, il y a 25 ans, un numéro avec la chanteuse Julie Masse. « Je m’en souviens comme si c’était hier et je ne sais pas pourquoi », a-t-il lancé, avec un sourire en coin.

Stupéfiant

Après quelques tours de cartes, où le public participera, à l’aide des paquets de cartes remis à l’entrée, l’illusionniste proposera un numéro tout à fait stupéfiant.

Il fait monter une spectatrice sur les planches et lui demande de répondre à une série de questions. Il écrit les neuf réponses sur un tableau et il récupère, ensuite, la boîte qu’il avait confiée à l’imitateur du coq et contenant le document. Dans le document lu par la spectatrice, on retrouve tous les mots qui sont insérés dans un célèbre conte. Stupéfiant !

Un autre bon numéro est celui où il choisit trois membres du public, leur demande de téléphoner à un proche, pour qu’ils choisissent séparément, une couleur, un chiffre et un atout. Et les trois sélections, bien évidemment, apparaîtront dans les cartes sélectionnées, préalablement, à travers plusieurs, par une spectatrice.

Un spectacle court

Avec une présentation totalisant 1 h 25, sans entracte, Drôlement Magique passe très et trop rapidement. On en aurait pris un peu plus.

Le nouveau spectacle d’Alain Choquette ne fait pas dans les numéros de magie à grand déploiement, sauf lors de la finale où il s’éclate un peu plus, en poésie, avec un numéro où de petits morceaux de papier, morcelés, s’envolent au-dessus de la scène.

Drôlement Magique est un retour réussi pour un illusionniste qu’on n’avait pas vu, depuis trop longtemps, sur les scènes québécoises. Souhaitons que le succès l’amène à poursuivre cette aventure.