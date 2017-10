Retraités(es) en forme

Plus d’une centaine de résidents du Manoir du Verger ont relevé le défi du 6e Grand Circuit Familial tenu dans les rues de la municipalité le 16 septembre dernier. Inscrits au parcours d’un kilomètre, les retraités se sont illustrés par leur détermination, leur entrain et leur condition physique. L’événement à caractère familial a permis de recueillir 14 100 $ au profit du Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec. Le Manoir du Verger regroupe 167 appartements locatifs destinés aux retraités autonomes et semi-autonomes.

Journée Nationale des Ainés

Encore cette année, dans le contexte de la Journée Nationale des Ainés, le Buffet des continents des Galeries Charlesbourg offrait le diner gratuitement à sa clientèle en échange d’un don. Le 3 octobre dernier, 1 172 personnes ont profité de cette offre pour permettre de verser 4 160$ au Fonds SVP Centraide/FADOQ. Sur la photo, de gauche à droite: Vincent Breault, directeur du marketing, Buffet des Continents de Trois-Rivières et Québec; Diane Caron, gérante; Dong Xiaohong et Annie Hum, propriétaires: Geisa Barros, de Centraide et Michel Beaumont, de la FADOQ régions de Québec et Chaudière-Appalaches.

Pour la SAMS

La Société pour les arts en milieux de santé (SAMS), a récolté 105 000 $ pour le développement de ses projets dans la Capitale-Nationale, lors de sa soirée-bénéfice le 5 octobre dernier au Musée National des Beaux Arts du Québec. La Fondation La Capitale groupe financier a par ailleurs confirmé son appui à la SAMS avec un montant de 50 000$ répartis sur 3 années. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Sylvia L’Écuyer, présidente de la SAMS; Suzanne Pidgeon, présidente du comité Québec et Vice-présidente de la SAMS), Jean St-Gelais, président d’honneur de la campagne de financement de la SAMS dans la région de Québec et résident et chef de la direction, La Capitale groupe financier.

Les 80 ans de Marcel

Les plus âgés se souviendront certes de Marcel Tardif (photo), ce maître de cérémonies (et chanteur à ses heures) qui a fait les belles heures du cabaret Le Coronet de Québec dans les années 1960, qui a travaillé pour la Brasserie Labatt à Québec et qui fut président de l’Association des familles Tardif. Marcel a 80 ans aujourd’hui et il est toujours en très grande forme.

Anniversaires

Pierre Villeneuve (photo) notre vice-président ventes, au Journal de Québec, 60 ans... Daniel Gélinas, ex-directeur général du Festival d’été de Québec, 58 ans... Mikaël Grenier, jeune pilote de course de Stoneham, 25 ans... Pierre Moreau, PDG et copropriétaire Groupe Restos Plaisirs.

Disparus

Le 17 octobre 2016. Thérèse Drago (photo), 88 ans, Madame Thérèse, tenancière de bar clandestin (Grande Hermine) de Québec... 2013. Rene Simpson, 47 ans, ancienne capitaine de l’équipe canadienne de la Fed Cup tennis)... 1970. Pierre Laporte, 49 ans, ministre de l’Immigration et ministre du Travail et de la Main-d’œuvre.