Sanction exemplaire

Raymond Bolduc ne niaise pas avec le « puck » en attribuant les sanctions cette saison dans la LHJMQ. Le directeur de la sécurité des joueurs a imposé sa plus sévère réprimande depuis décembre 2015.

Il a pris la décision de suspendre le défenseur des Cataractes de Shawinigan, Charlie Roy, durant 15 matchs. Le dernier à avoir essuyé une sanction si sévère était Bokondji Imama, alors qu’il avait quitté le banc des Sea Dogs de Saint-Jean pour défendre le jeune Joe Veleno en s’en prenant à Kelly Bent, il y a deux ans.

Le week-end dernier, Roy a asséné un dangereux coup de poing à la tête du joueur étoile des Tigres de Victoriaville, Maxime Comtois. Étendu sur le dos sur la surface glacée, Comtois est le premier à avoir porté une main au visage de son adversaire. C’est à ce moment où le défenseur des Cataractes a pété les plombs.

Sous le choc de son premier coup, l’attaquant des Tigres a perdu son casque. Et sous le second, d’une rare violence en raison de l’amplitude du coup de poing, il a subi une sévère commotion cérébrale alors que sa tête a percuté la glace.

Les hautes instances de la LHJMQ ne pouvaient faire autrement que de punir sévèrement un geste gratuit et disgracieux. Le joueur fautif accepte la sanction et se tient debout devant les critiques.

Pas fier

« Tout est survenu très vite dans le feu de l’action. Je n’ai pas réagi intelligemment. Je ne suis pas un joueur salaud. C’est la première fois que ça m’arrive. Je ne suis pas fier de tout ça, a-t-il expliqué en entrevue téléphonique avec Le Journal de Montréal en fin d’après-midi, mardi.

« En voyant les images après l’incident, j’ai réalisé à quel point le coup était violent et inacceptable, a ajouté celui qui a pris soin de contacter sa victime pour s’excuser dès le lendemain. J’ai vu l’ampleur du geste et je comprends la décision de la ligue. Ça ne paraît pas bien dans un CV. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas comme ça. Je me surprends d’être dans cette situation.»

Roy n’est pas un joueur salaud. Il sait que le geste est inexcusable et qu’il pourrait malheureusement vivre avec cette étiquette lui collant à la peau, lui qui aspire au circuit universitaire québécois et à une carrière dans le monde des communications.

En trois saisons complètes avec l’Armada de Blainville-Boisbriand avant d’aboutir à Shawinigan, le défenseur de 20 ans comptait 114 minutes de punition. Lors d’un match préparatoire à Joliette en septembre, il avait écopé d’un premier match de suspension dans la LHJMQ après avoir appliqué une mise en échec à la tête.

Symptômes

Trois jours après l'incident, Comtois ressentait toujours des symptômes de commotion. Il ne peut donc pas amorcer le protocole vers un retour au jeu. La patience sera de mise. L’espoir des Ducks d’Anaheim avait entamé la saison en force en marquant neuf buts en autant de matchs.

Chez les Tigres, on vit le jour de la marmotte. À pareille date l’an dernier, Pascal Laberge avait aussi encaissé une sournoise mise en échec de Zachary Malatesta. Laberge avait raté 16 matchs en raison d’une sévère commotion cérébrale. Malatesta avait écopé d’une suspension de sept matchs.