Soutien pour les enfants handicapés : l’opposition exige des actions du ministre

La situation du jeune Beauceron Samuel Bruneau et celle de milliers d’autres enfants handicapés ont trouvé écho à l’Assemblée nationale, mardi, alors que l’opposition a exigé que le nouveau ministre de la Famille modifie le programme de soutien pour « soins exceptionnels ».

« Est-ce que Samuel Bruneau n’a pas besoin d’aide ? Le ministre doit agir », a notamment lancé le député péquiste Dave Turcotte au ministre Luc Fortin lors de la période des questions au Salon bleu. Comme son homologue de la CAQ, le critique péquiste pointe du doigt les critères trop stricts alors que 54 % des demandes sont refusées à ce jour.

« Tous les enfants qui ont besoin de cette mesure pour les soins exceptionnels la reçoivent. Il n’y a pas de plafond à l’enveloppe pour ce programme-là. Et tous les enfants sont évalués de manière juste et équitable », a répondu le ministre Fortin.

Deux refus

Deux ans après une grave blessure au cou subie à l’école, Samuel Bruneau, 16 ans, n’est pas suffisamment handicapé aux yeux du gouvernement provincial pour obtenir un soutien financier bonifié afin de subvenir à ses besoins.

Deux fois, ses parents ont tenté sans succès d’obtenir le nouveau « supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels ».

Le gouvernement considère que Samuel n’est pas limité de façon absolue à quatre habitudes de vie.

Toute la journée mardi, l’adolescent a multiplié les entrevues un peu partout dans l’espoir de faire avancer la cause. Des organismes et des particuliers se sont aussi manifestés pour lui venir en aide. « J’espère que ça va faire bouger les choses », a ajouté Samuel.

« C’est un peu la folie. On n’est pas habitué à tout ça. Quand je vois tous les critères du programme, on dirait que ça me choque encore plus », a ajouté sa mère Nancy Lamontagne.

Quelque 190 $

Actuellement, la famille a droit au « supplément pour enfants handicapés » de 190 $ par mois, mais pas du montant de 947 $ par mois pour « soins exceptionnels ». Selon le règlement actuel, Samuel reçoit le même montant qu’un enfant ayant des allergies alimentaires multiples ou un enfant qui doit suivre une diète sans gluten.