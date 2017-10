Un livre sur les années Béliveau à Québec

À l’annonce du choix de Jean Béliveau pour le nom de la future place publique devant le Centre Vidéotron, plusieurs s’étaient interrogés sur la pertinence de ce choix. En lançant un livre retraçant l’épopée du célèbre hockeyeur à Québec, le journaliste Marc Durand a exploité une piste jusqu’ici peu souvent relatée qui a façonné la carrière de Jean Béliveau.



Lancé officiellement mardi et truffé d’anecdotes de toutes parts, le livre Jean Béliveau – La naissance d’un héros s’intéresse majoritairement aux années du hockeyeur dans l’uniforme des Citadelles puis des As de Québec, de 1949 à 1953. L’ouvrage d’une centaine de pages comprend plusieurs photos d’époque à travers les récits de l’auteur.



Pour Marc Durand, la marque laissée dans la Vieille Capitale par celui qu’on surnommait le Gros Bill est allée au-delà du hockey et l’écriture d’un ouvrage à ce sujet lui était incontournable. C’est d’ailleurs à Québec que l’histoire d’amour entre Béliveau et sa femme Élise a débuté, elle qui signe la préface du livre.

«Il y a beaucoup de jus pour la période où il a joué à Québec. Il a juste joué quatre ans, il n’est pas né ici et il n’est pas mort ici. [Or] il a été très important pour le sport [à Québec] et pour les citoyens. Encore aujourd’hui, les personnes plus âgées nous en parlent comme un homme extraordinaire», a raconté le journaliste, qui a réalisé le livre avec la collaboration de Léo Roy, un féru de statistiques.

De l’échange entre les Tigres de Victoriaville, où Béliveau a grandi, et les Citadelles, qui lui a permis de s’amener dans la capitale, en 1949, son association à la Laiterie Laval, à la tentative des Nordiques de l’attirer dans leur cour à leur entrée dans l’Association mondiale (AMH) en 1972, l’auteur touche à tous les angles de sa vie en lien avec Québec non sans oublier les jeux de coulisses du Canadien avant qu’il fasse le saut dans la LNH.



Une immense fierté

Durand rappelle que Béliveau a été le premier francophone ayant joué son hockey junior à Québec à atteindre la Ligue nationale, une fierté immense à l’époque pour les citoyens québécois. «Une fierté comme on en avait jamais vu.»



«C’était un gars sérieux que tout le monde aimait. Les joueurs de hockey voulaient jouer comme lui. C’était un beau bonhomme de plus de six pieds. Tout était là pour que ça fonctionne. Les gens de Québec ne pouvaient pas ne pas l’aimer.



«À Québec, il a appris à être idolâtré et avoir un rôle de porte-parole [avec la Laiterie Laval], un rôle dans lequel il a été extraordinaire, et c’est pour cela que Molson est allé le chercher. On lui a offert un emploi à vie avant le Canadien. Québec a été l’université de Jean Béliveau», a-t-il enchaîné.