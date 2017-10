Un peu de piment

Les candidats à la mairie auront pour la première fois ce soir l’occasion d’échanger sur les divers enjeux de la campagne électorale municipale. Ce premier débat pourrait être l’occasion de pimenter un peu une campagne plombée par un flou autour du principal enjeu, la mobilité, qui regroupe notamment les projets de transport en commun structurant et de troisième lien.

Jean-François Gosselin :

Après un début de campagne où il était parvenu à s’imposer, le chef de Québec 21 a connu des jours plus difficiles depuis deux semaines. Il démontre une mauvaise connaissance des dossiers municipaux, et les sujets abordés lors de ses points de presse sont trop souvent éclipsés par des inexactitudes et l’absence d’engagements chiffrés.

Il aura avantage à être extrêmement bien préparé et à connaître sur le bout des doigts les sujets qu’il compte aborder, à défaut de quoi il risque d’être rapidement mis en boîte par ses adversaires, qui siègent au conseil municipal depuis 10 ans.

Anne Guérette :

La cheffe de Démocratie Québec doit démontrer la même confiance que celle manifestée depuis plusieurs jours, et garder le même ton assuré. Elle aurait avantage à marteler en quoi consistent ses principaux engagements en se basant sur des mesures concrètes, question de marquer une distance avec l’image de l’opposante invétérée.

Elle avait fait bonne figure lors des débats de la course à la chefferie de son parti, en exposant ses idées clairement tout en mettant son adversaire en contradiction. Elle avait fait preuve de conviction sans s’emporter. Elle devrait bien s’en tirer si elle répète une performance du genre.

Régis Labeaume :

Les rivaux du chef d’Équipe Labeaume tenteront par tous les moyens de le faire sortir de ses gonds afin de mettre l’accent sur son caractère bouillant, qui lui vaut souvent des critiques.

Depuis le début de la campagne, M. Labeaume est parvenu à rester zen, évitant de tomber dans un piège qui l’a souvent guetté dans le passé : devenir son pire ennemi. Il doit continuer de s’exprimer comme le premier magistrat, et de dégager une belle confiance sans toutefois tomber dans l’arrogance. Ses adversaires pourraient miser sur le flou entourant le futur projet de transport structurant, depuis l’abandon du SRB, pour le faire mal paraître.