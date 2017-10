Un présumé trafiquant lié aux Dark Soul’s remis en liberté

En raison d’une divulgation de preuve tardive, mais aussi parce que les garanties offertes à la Cour sont suffisantes, le juge Christian Boulet a choisi de remettre en liberté, après deux ans et huit mois de détention préventive, un présumé trafiquant lié aux Dark Soul’s.



Dave Turbide n’a pas caché sa joie lorsque le magistrat a fait savoir qu’il pourrait reprendre sa liberté au terme de l’audition d’une requête en annulation d’ordonnance de détention qui a été présentée par l’avocat de l’accusé, Me Jean-Roch Parent.



Dans la salle, sa coaccusée, Annick Tremblay, s’est quant à elle laissée choir, en larmes, sur une amie, lorsqu’elle a compris que Turbide serait libre pour la suite des procédures.



De façon conjointe «l’accusé et son épouse subissent leur procès pour trafic de cocaïne», a rappelé le président du Tribunal et pour «s’y être livré au profit d’une organisation criminelle».



En mars 2016, onze mois après son arrestation, Turbide avait renoncé à son enquête sur remise en liberté parce qu’il était «incapable de fournir une adresse où habiter et des garanties suffisantes».



Le 11 septembre dernier, le procès du couple a débuté devant le juge Boulet, mais, trois jours plus tard, il a dû être ajourné «en raison d’une divulgation de preuve tardive».



Devant ce fait et parce que cet arrêt, «qui n’est pas imputable à l’accusé lui cause un préjudice», Me Parent a annoncé au Tribunal qu’il entendait soumettre la requête pour ordonner la remise en liberté de son client (qui a été tranché par le juge Boulet), mais également une requête en arrêt des procédures qui sera débattue le 3 novembre prochain.



Pour motiver sa décision, le président du Tribunal a rappelé que bien que le «poursuivant semblait avoir une preuve importante», il ne pouvait «écarter la défense annoncée».



Au surplus, il a jugé que les garanties désormais offertes étaient de nature à rassurer le Tribunal et à ne pas «choquer un public bien informé».



Pour reprendre sa liberté, Turbide s’est donc engagé sous signature pour la somme de 5 000 $. Une tierce caution s’est quant à elle engagée pour la somme de 50 000 $.



L’homme qui devra demeurer sur l’avenue Taniata à Saint-Jean-Chrisostome devra également respecter un couvre-feu de minuit à sept heures du matin et s’abstenir de consommer de la drogue ou de se trouver dans les bars.