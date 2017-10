Une Autriche d’extrême-droite ?

Ce dimanche, un tremblement de terre politique a secoué l’Autriche. Sebastian Kurz, 31 ans, a remporté les élections législatives. Certains opposants n’hésitent pas à comparer Kurz à un nouvel Adolf Hitler.

Ses admirateurs estiment au contraire qu’il détient la solution au problème de l’immigration massive en Europe. Kurz est très à droite. Il promet des baisses d’impôt, comme tous les conservateurs. Mais ce sont ses positions sur l’islam et sur l’immigration qui le distinguent. C’est en grande partie là-dessus qu’il a été élu.

1. Qui est Sebastian Kurz et que veut-il ?

Sebastian Kurz est un jeune conservateur charismatique. Par ambition politique, il a abandonné ses études de droit. D’abord nommé secrétaire d’État, il devient ensuite à 27 ans ministre des Affaires étrangères. En juillet dernier, il a pris les commandes de son parti, le Parti du peuple. Aussitôt après, son parti a refusé d’appuyer le gouvernement minoritaire du Parti social démocrate. Kurz a ainsi forcé la tenue d’élections générales qu’il vient de gagner. Beaucoup d’opposants de Kurz lui reprochent d’avoir emprunté à l’extrême droite des idées radicales sur l’islam et sur l’immigration. Cependant, contrairement à l’extrême droite, Kurz n’a jamais tenu de propos racistes­­­ et il n’est pas plus anti-européen­­­ non plus.

2. Quelles sont ses positions face à l’islam ?

Kurz veut mettre fin au financement extérieur des mosquées d’Autriche. Ce qui revient à couper les liens financiers entre les musulmans et des pays islamistes comme l’Arabie saoudite et le Qatar. Par ailleurs, Kurz souhaite que les imams des mosquées soient des salariés de l’État. Il veut aussi que l’islam enseigné en Autriche soit fondé sur une version remaniée du Coran. Une version purgée, entre autres, des commandements contre les femmes et contre les non-musulmans. Kurz est aussi très critique des politiques pro-islamistes de la Turquie.

3. Que propose-t-il en matière d’immigration ?

Kurz veut fortement restreindre l’immigration en Autriche. Cependant comme l’Autriche compte 20 % d’immigrants récents, il veut accélérer l’intégration des immigrants, notamment par des campagnes d’éducation. Il veut aussi s’appuyer sur la Serbie pour endiguer l’immigration en Europe.

4. L’élection de Kurz en Autriche fait-elle partie d’un mouvement plus vaste ?

L’élection de Kurz en Autriche confirme la montée de quatre grands courants dans les démocraties. Un courant qui favorise les leaders jeunes, comme le montrent les élections récentes des Trudeau, Macron, Kurz ou Varadkar en Irlande. Un courant anti-immigrants, comme le montrent les politiques de Trump ou le renforcement de l’opposition en Allemagne. Un courant antireligieux et en particulier anti-islamiste. Enfin un courant économique de droite, ce qui est normal pour la génération Y, qui n’a connu rien d’autre que le reaganisme et la domination du néolibéralisme. On a probablement tort de classer pêle-mêle ces quatre courants sous le vocable fourre-tout d’extrême droite. Leurs logiques politiques sont distinctes, même si elles se recoupent souvent.