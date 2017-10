Les autorités recherchent toujours le drone qui a percuté l'avion

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) a confirmé mardi matin qu’une enquête était ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de la collision entre un drone et un avion de la compagnie Skyjet survenue jeudi dernier. Seul hic, le drone en question reste toujours introuvable.

Le bureau a confirmé la tenue d’une enquête peu avant 11h30 mardi, cinq jours après la collision entre le Beech King Air A100 et un drone à 1500 pieds d’altitude près de l’aéroport Jean-Lesage. L’organisme précise toutefois ne pas avoir en sa possession le fameux «véhicule aérien non habité».

«Non, le drone n’a pas été retrouvé encore. Déjà ça, c’est un élément très important», admet le porte-parole du bureau Alexandre Fournier, assurant toutefois que les enquêteurs ne baissaient pas les bras. «La police de Québec a été déployée sur le terrain et même s’il n’a pas encore été localisé, je ne suis pas prêt à dire qu’on ne s’attend pas à le retrouver.»



De son côté, le Service de police de la ville de Québec mentionne être toujours aux aguets dans ce dossier. «C’est encore ouvert et des démarches ont été entreprises pour voir si des accusations pourraient découler de l’enquête», explique Mélissa Cliche, porte-parole du corps de police, ajoutant que le propriétaire du drone était lui aussi recherché.



Pas d’échéancier



La direction de Skyjet, exploitant de l’avion impliqué dans la collision, se dit satisfaite de voir le BST se pencher sur l’incident. Le porte-parole de l’entreprise promet l’entière collaboration de son équipe au cours des prochains mois.



«Nous sommes bien heureux que le BST embarque dans le dossier et on s’en remet à eux à 100%. Nous avons pleinement confiance. On a aucun pouvoir sur la règlementation, mais nous sommes contents de voir que Marc Garneau [le ministre fédéral des Transports] ait pris le flambeau pour activer les choses», a souligné Pierre Tremblay.



Le BST ne sait toutefois pas pour le moment combien de temps pourrait durer l’investigation annoncée mardi matin. «Il n’y a pas d’échéancier qui est établi encore. Chaque enquête sur le terrain est différente, donc c’est difficile à évaluer pour le moment», a précisé le porte-parole du BST, Alexandre Fournier.



L’incident, survenu peu avant 18h jeudi dernier, n’avait fait aucun blessé parmi les deux membres d’équipage et les six passagers qui se trouvait à bord de l’appareil. Le drone a provoqué des dommages mineurs à l’aile gauche de l’avion, égratignant l’aile et un boudin de dégivrage selon les premières constatations du bureau.